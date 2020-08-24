美經濟K型復甦 老謝：台灣也是一個人的武林

獲得諾貝爾獎的美國經濟學家克魯曼（Paul Krugman）面對當前股市大漲與基本面脫勾，科技大亨財富無限膨脹，而社會底層人士收入下降和痛苦加劇，他以「K型復甦」來形容當前世界。財信傳媒董事長謝金河對此表示，台灣也形成台積電「一個人的武林」，「這個世界的遊戲規則，何時才是轉捩點？」

謝金河22日在臉書發文指出，這幾天全球股市新焦點是蘋果市值超過2兆美元，這又是一個人類的新里程碑，21日蘋果挺進到499.47美元，市值更拉升至2.127兆美元。蘋果股價遨翔，似乎沒有極限。

另一個是超級天才的馬斯克領軍的Tesla股價不斷奔馳，已衝破2000美元關卡，奔向2049.98美元，市值3820.34億美元，獲利有限的Tesla靠著無限創意，市值超過沃爾瑪、嬌生，已直追台積電。而且更有意思的是，當年馬斯克創辦的Paypal股價漲到200美元，市值2378億美元，早已超越老牌的美國銀行，這是大家難以理解的新世界。

他也提到，美國500大企業成長完全呈現在FAAMG這5家企業，剩下的495家呈現的是低成長或是小幅衰退的局面。這是一場科技實力的競技，全球財富也集中在像庫克、臉書的佐伯格、亞馬遜的貝佐斯或馬斯克等人身上，科技大亨個個富可敵國，台灣也形成台積電「一個人的武林」，這個世界的遊戲規則，何時才是轉捩點？

文章來源：謝金河臉書

（中時新聞網 徐慈薇）

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