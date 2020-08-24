台積率股王友達突圍 台股早盤震盪趨堅

美股全面走高，台股24日開盤，在台積電（2330）開紅盤下，加權指數也開高在12,629.78點，但聯發科（2454）、鴻海（2317）、大立光（3008）開盤後走低，指數不久之後由紅翻黑。

不過，受惠台積電開高走高，早盤開市18分鐘後，大漲5.5元，暫報430元，又使加權指數再度由黑翻紅，而且帶領股王大立光連袂震盪走高，而友達、南亞科與聯電等，也各具題材強勢攻堅，使盤勢迄上午9：20暫報12667點，上漲59點，漲幅0.48%，成交480億元。

上市、櫃股票早盤表現較佳者，包括原相、創意、世芯-KY、鈊象、網龍、大宇資、佳邦、亞德客-KY、祥碩、譜瑞-KY、璟德、旭隼、金像電、景碩、麗豐、中裕、光洋科與台勝科等。

美股方面，在蘋果公司大漲逾5％的帶動下全面走高，標普500指數與那斯達克指數都以新高作收。經濟數據也有優於預期的表現，美國7月成屋銷售年化總數達到586萬戶，優於市場預估的540萬戶。

道瓊工業平均指數8月21日終場上漲0.69％（190.60點）、收27,930.33點。那斯達克指數上漲0.42％（46.85點）、收11,311.80點。費城半導體指數上漲0.79％（17.29點）、收2,198.33點。

元富投顧指出，本波段引領全球股市大多頭的那斯達克指數，是行情走勢重要關鍵，以長天期角度來看，目前仍在史高附近，重要觀察個股，以微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜為主。

另外，美國費城半導體指數，高檔出現震盪格局，後勢密切追蹤，都攸關台股和全球整體景氣榮枯。美元指數和黃金的觀察，是現階段最重要觀察點，過去黃金走多頭時，代表全球風險意識仍高，但金價在創歷史新高後，短線拉回格局，一旦開始走弱，要留意這些避險資產的去處。

另外美元指數也來到關鍵，經過2個多月貶值後，未來是橫向整理？還是由貶轉升？將決定股市短線方向。