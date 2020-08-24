台股漲甚麼？本周看好八類股

台股上周五（8月21日）全體上市公司總市值為38兆3,485.43億元，較前周五（14日）總市值減少5,655.36億元，周減幅為1.45％。康和投顧本周看好八大題材類股，包含：IC設計股、面板股、Mini LED股、板卡股、風力概念股、自行車股、遊戲股、散熱股等，預期本周指數將在12,300-12,800點區間震盪。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.雖然近日全球新冠確診人數並未明顯紓緩，但美國疫情已有陸續減緩跡象，無論就新增確診數、致死率、檢測陽性率、現存住院人數及重症病房人數等重要數據皆未有惡化現象，預期新增死亡人數可望開始下滑，後續疫情控制展望較為樂觀。

2.美中貿易談判於危機中見到轉機，美中原定於8月15日進行之貿易會談，雖因未知因素有所延遲，但中國商務部已證實近日美中雙方預計重啟貿易會談，將進行第一輪貿易協議實施進度討論。

3.台灣7月外銷訂單年增率12.4％（6月為6.5％），遠優於市場預期的3.1％，連續5個月正成長；且資訊通信年增29.9％，電子產品年增25.4％，仍是主要成長的訂單商品類別，兩者合計占台灣7月外銷訂單總額的6成。