融券軋不停 本周台股有望重上月線

台股軋空不停歇，融券張數即將跌破60萬張，投資專家看美股維持高檔強勢，有機會帶動外資回補買盤，本周指數將重新站上月線12,717點，不排除挑戰12,900點，業績題材股可望出頭。

台股當沖氣氛濃厚，上市連17日、上櫃連43日當沖比逾三成，帶動融資在1,452億元高檔震盪，但融券張數持續降溫至60.3萬張，軋空戶持續回補。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股經歷上周大幅波動及周線中止連紅翻黑後，本周維持區間震盪整理，前半周偏漲行情，摩台期結算位置可望在12,700點到12,800點，彙整四個利多面向：1.美股維持強勢，蘋果及Telsa強攻行情。2.國安基金7月中旬宣示持續護盤時收盤指數為12,202點，上周急挫跌破隨即站回。籌碼面20日融資減肥55億元。3.台股第二季財報業績佳且115家上市櫃公司7月營收創新高，以外銷接單狀況，第三季業績成長可期，估計單季總獲利突破6,000億元。

陳奕光認為，台股7月28日3,489億元及8月20日3,524億元雙峰大量，短期萬三關卡壓力大，預期本周呈現先上揚後拉回，周K線可望收紅棒，指數高點突破月線上看12,900點，下方12,202點有強勁支撐，短期觀察全球央行年會對貨幣寬鬆相關看法、聯發科利空鈍化等因素，看好PCB、風電、NB、IC設計、資產營建、塑化股等。

華南投顧董事長儲祥生表示，美股維持強勢，雖然近期外資時買時賣，主要是內資積極作價，不過美股持續高檔行情，仍可能帶動外資隨時回補具殖利率優勢的台股，另觀察月底指數創高13,031點拉回，雖是由台積電領漲帶動，但之後各電子次產業以及傳產類股健康輪動，指數維持月線上高檔震盪，本周台股有望彈升回月線上，下檔支撐看12,400點。

儲祥生指出，20日行情急挫後反彈，以及21日持續反彈個股，本周可望持續震盪走揚，而第三季營運展望佳的業績股，也有表現機會。上半年因疫情雲端伺服器、NB及PC相關次產業，帶動龐大需求商機及提前拉貨，但下半年成長性可能趨緩，而華為概念股相關也有9月中旬後不能再供貨的因素，是否影響業績走弱，都要持續觀察。