美選後投資 備妥兩套劇本可進可退

2020年11月美國總統結果被法人視為影響今年第四季股債市以及金融市場的主要變數之一。就目前民意調查顯示，民主黨候選人拜登繼續領先，但法人認為，現在仍難判斷選舉結果，即使大選結果不會影響中長期走勢，但選後結果仍牽動美中股市短期行情，應同為作兩情境作投資準備。

隨著時間接近美國總統大選，選舉熱度將逐漸加溫，根據Real Clear Politics8月18日的民調顯示，民主黨候選人拜登支持率領先共和黨川普約8個百分點。

野村投信投資策略部主管張繼文表示，一般認為，川普若連任成功，美股較有可能維繫目前多頭走勢；若拜登挑戰勝利的話，美股存在較多變數。主要因兩黨在稅收部分及產業支持兩方面有明顯差異。

富蘭克林證券投顧也認為，就政策上來看，對於企業獲利影響較大者在於稅改政策，若依民主黨總統候選人拜登主張將企業稅率自目前的21％提高至28％，將對美國企業獲利造成負面影響，高盛證券也預估，此一稅改提案將對2021年史坦普500企業每股盈餘（EPS）約12％的影響，拜登若當選，美股波動較大。

張繼文表示，川普基本上則主張減稅，除了維持2018年推出的企業稅減免之外，也主張調降個人所得最高稅率、調降薪資稅與資本利得稅。由稅制主張，明顯看出，川普政策對美股較為有利。然而川普的連任，對於美國和全世界的貿易政策不算是好消息，甚至還有可能提出更多貿易壁壘及障礙。

若是拜登出線，推斷拜登會延續歐巴馬時期的外交及貿易政策，除了與歐盟、日韓、加墨等國重修舊好，跟大陸貿易談判也可能有新做法，因此長線來看，拜登上台可能幫助國際貿易恢復活絡，對經濟及股市可謂長線利多。

瑞銀財富管理認為，如果民主黨奪得總統寶座及國會兩院主導權，將可緩解中美繃緊的關係，中概股在美國面臨的退市風險也會下降，短期內對陸股有小幅利多。如果共和黨囊括總統及兩院議席，可能令川普對華政策更趨強硬，尤其在第二個任期初階段，此對陸股的短期影響中性至利空。

儘管川普當選對大陸境內科技板塊在短期內可能承壓，瑞銀財富管理表示，相信大陸將更著力鼓勵主要科技及供應鏈企業回流，一些科枝巨頭仍會受益於相關政策。