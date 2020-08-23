財報後 土洋兩法人積極加碼這些傳產題材股
台股經歷8月中旬8月營收及上半年財報公布，盤勢回歸基本面，上周有川普加緊對華為禁令，影響盤勢高低檔達836點大幅震盪。財報後，土洋兩大法人積極布局傳產題材股，外資及投信都大買長榮（2603），外資主要買超還有國喬（1312）、裕隆（2201）、聯成（1313），投信還加碼台泥（1101）、萬海（2615）、華夏（1305）、華航（2610）及鈺齊-KY（9802）。
指數上周前三個營業日守穩月線上高檔震盪，最高為12,981.58點，萬三已近在咫尺，但20日消息面川普將擴大對華為新管制禁令襲擊，聯發科及華為概念股全面重挫，尤以聯發科股價與月線乖離超過17％，也拖累權值龍頭台積電股價急殺到401元；所幸季線發揮撐盤效應，低檔買盤積極承接，讓跌勢收斂。21日盤勢反彈，雖然周K線中止連九紅翻黑，但周指數跌幅縮減到187.62點（跌幅1.47％）。
土洋兩法人在半年財報後選股，受市場關注，傳產題材股明顯獲得青睞，檢視外資上周買超量突破萬張，共有17檔，其中元大台灣50反1及元大滬深300正2兩檔，為連結盤勢方向，外資周買超量各為4.34萬張、1.75萬張，其餘15檔為上市股。
外資周買超前十大個股，長榮5.22萬張高居首位，宏碁3.67萬張排第二，國喬、群創、台積電等也都超過2萬張，各為2.9萬張、2.39萬張、2.18萬張。第六大到第十大，依序為：金像電（1.72萬張）、玉山金（1.71萬張）、裕隆（1.69萬張）、聯成（1.42萬張）、和碩（1.32萬張）。傳產股有長榮、國喬、裕隆及聯成等4檔，多為業績具轉機題材股。
另外資周買超量高於萬張，還有工信、國產華新、和桐及台達電等，周買超量分別是1.28萬張、1.19萬張、1.15萬張、1.08萬張、1萬張，工信、國產、華新及和桐等也都為傳產股。
投信周主要買超股，長榮3.35萬張排名第一，彩晶1.1萬張居次，排名前十大依序還有：台泥9,766張、友達9,681張、萬海5,490張、奇鋐4,684張、華夏4,091張、華航3,942張、鈺齊-KY3,847張、和碩3,645張等。長榮、台泥、萬海、華夏、華航、鈺齊-KY等多達六檔都是傳產題材股，航運長榮、萬海、華航，原物料相關台泥、華夏，以及運動商機相關鈺齊-KY，各擁產業前景好轉以及業績續揚等題材。
半年財報後兩大法人買超前十大上市股
|外資
|投信
|代號
|公司
|周買超(張)
|代號
|公司
|周買超(張)
|2603
|長榮
|52,254
|2603
|長榮
|33,549
|2353
|宏碁
|36,733
|6116
|彩晶
|11,000
|1312
|國喬
|29,057
|1101
|台泥
|9,766
|3481
|群創
|23,920
|2409
|友達
|9,681
|2330
|台積電
|21,825
|2615
|萬海
|5,490
|2368
|金像電
|17,251
|3017
|奇鋐
|4,684
|2884
|玉山金
|17,198
|1305
|華夏
|4,091
|2201
|裕隆
|16,966
|2610
|華航
|3,942
|1313
|聯成
|14,258
|9802
|鈺齊-KY
|3,847
|4938
|和碩
|13,272
|4938
|和碩
|3,645
資料來源：證交所 製表：林燦澤