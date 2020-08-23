財報後 土洋兩法人積極加碼這些傳產題材股

台股經歷8月中旬8月營收及上半年財報公布，盤勢回歸基本面，上周有川普加緊對華為禁令，影響盤勢高低檔達836點大幅震盪。財報後，土洋兩大法人積極布局傳產題材股，外資及投信都大買長榮（2603），外資主要買超還有國喬（1312）、裕隆（2201）、聯成（1313），投信還加碼台泥（1101）、萬海（2615）、華夏（1305）、華航（2610）及鈺齊-KY（9802）。

指數上周前三個營業日守穩月線上高檔震盪，最高為12,981.58點，萬三已近在咫尺，但20日消息面川普將擴大對華為新管制禁令襲擊，聯發科及華為概念股全面重挫，尤以聯發科股價與月線乖離超過17％，也拖累權值龍頭台積電股價急殺到401元；所幸季線發揮撐盤效應，低檔買盤積極承接，讓跌勢收斂。21日盤勢反彈，雖然周K線中止連九紅翻黑，但周指數跌幅縮減到187.62點（跌幅1.47％）。

土洋兩法人在半年財報後選股，受市場關注，傳產題材股明顯獲得青睞，檢視外資上周買超量突破萬張，共有17檔，其中元大台灣50反1及元大滬深300正2兩檔，為連結盤勢方向，外資周買超量各為4.34萬張、1.75萬張，其餘15檔為上市股。

外資周買超前十大個股，長榮5.22萬張高居首位，宏碁3.67萬張排第二，國喬、群創、台積電等也都超過2萬張，各為2.9萬張、2.39萬張、2.18萬張。第六大到第十大，依序為：金像電（1.72萬張）、玉山金（1.71萬張）、裕隆（1.69萬張）、聯成（1.42萬張）、和碩（1.32萬張）。傳產股有長榮、國喬、裕隆及聯成等4檔，多為業績具轉機題材股。

另外資周買超量高於萬張，還有工信、國產華新、和桐及台達電等，周買超量分別是1.28萬張、1.19萬張、1.15萬張、1.08萬張、1萬張，工信、國產、華新及和桐等也都為傳產股。

投信周主要買超股，長榮3.35萬張排名第一，彩晶1.1萬張居次，排名前十大依序還有：台泥9,766張、友達9,681張、萬海5,490張、奇鋐4,684張、華夏4,091張、華航3,942張、鈺齊-KY3,847張、和碩3,645張等。長榮、台泥、萬海、華夏、華航、鈺齊-KY等多達六檔都是傳產題材股，航運長榮、萬海、華航，原物料相關台泥、華夏，以及運動商機相關鈺齊-KY，各擁產業前景好轉以及業績續揚等題材。

半年財報後兩大法人買超前十大上市股

外資 投信 代號 公司 周買超(張) 代號 公司 周買超(張) 2603 長榮 52,254 2603 長榮 33,549 2353 宏碁 36,733 6116 彩晶 11,000 1312 國喬 29,057 1101 台泥 9,766 3481 群創 23,920 2409 友達 9,681 2330 台積電 21,825 2615 萬海 5,490 2368 金像電 17,251 3017 奇鋐 4,684 2884 玉山金 17,198 1305 華夏 4,091 2201 裕隆 16,966 2610 華航 3,942 1313 聯成 14,258 9802 鈺齊-KY 3,847 4938 和碩 13,272 4938 和碩 3,645

資料來源：證交所 製表：林燦澤