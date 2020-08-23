五本土法人看本周指數高檔可望突破月線

台股上周呈現指數創13,031點歷史新高以來首見大幅拉回，周指數高檔近萬三、低檔一度下探12,144點，21日反彈站回12,600點上。凱基、群益、台新投顧等五大本土法人機構，看本周指數高檔將突破月線關卡，甚至有機會上看12,800點或13,000點，看好板卡、散熱、PCB、Mini LED以及5G概念相關題材股。

綜合啟發投顧、康和投顧、台新投顧、凱基投顧及群益投顧等五大法人盤勢觀點，本周指數下檔在上周低檔12,144點可望有支撐。康和投顧及台新投顧看下檔指數各為12,300點、12,250點，凱基投顧則看低檔12,150點，即使群益投顧及啟發投顧兩法人看法保守，預期下檔指數12,100點（約季線位置），與上周低檔12,144點位置也相去不遠。

本周指數高檔，五大本土法人都看高檔突破月線（12,717點）關卡，台新投顧看高檔為13,000點，康和投顧及群益投顧都看12,800點，即使凱基投顧與啟發投顧較保守，但高檔位置12,750點，都高於月線。

至於看好題材類股方面，主要是板卡、散熱、PCB、Mini LED以及5G概念相關題材股，台新投顧、凱基投顧及康和投顧都看好板卡股；群益投顧及啟發投顧看好PCB股；凱基投顧及康和投顧看好散熱股；康和投顧及台新投顧看好Mini LED股；啟發投顧及台新投顧看好5G手機概念股。

另外，康和投顧還看好IC設計股、面板股、運動概念股、風力概念股、自行車股、遊戲股；凱基投顧還看好車用線束股、電競股、太陽能股；台新投顧還看好鋼鐵股、汽車股、營建資產股；群益投顧還看好泛防疫概念股、水泥股；啟發投顧則還看好半導體股。