14檔長線護短線 法人搶

是方、貿聯-KY等基本面優、股價抗震、中長期均線向上，續航力道可期

台股上演強彈行情，配合美科技股漲勢亮眼，添增市場信心。投資專家認為，大盤近一月出現兩次帶量長黑，短期仍以區間整理機率較高，建議篩選股價站穩月線、中長期均線上彎，且7月營收雙增、法人連買達三天以上的個股，包括是方、三陽工業、貿聯-KY等14檔基本面、技術面具備長線護短線優勢的個股，有利股價向上攻堅。

群益投顧董事長蔡明彥表示，台股日前重挫，跌破以月線為支撐的三角收斂型態，短線多方結構遭到破壞，後續要關注反彈力道能否突破12,700附近的壓力區，選股上應汰弱留強，技術線型及籌碼變化為兩大觀察重點。

永豐投顧指出，經濟基本面漸入佳境，預期股市不會有大幅度修正，但短期來看，華為概念股成為盤面重災區，打亂電子股籌碼，加上目前是財報空窗期，無法透過營收證明利空影響輕微，在電子股資金轉出之下，股價表現沉寂已久的傳產股有機會接力代打。

因應台股高檔震盪盤勢，進一步篩選股價表現抗震，優於大盤穩守月線之上，同時中長期均線向上趨勢不變，7月營收雙增，基本面擁成長題材，包括是方、三陽工業、貿聯-KY、建大、崇佑-KY、微星、正文、金像電、京城銀、海悅、全家、ABC-KY、圓剛、鈊象等14檔，獲三大法人頻頻加碼看好，連續買超天數在四到十天之間，續航力道可期。

中華電小金雞是方受惠宅經濟擴大企業雲端需求，上半年繳出EPS 4.21元的同期新高佳績，且因5G帶動企業增加IDC需求，7月營收達2.18億元，年增10.1％，下半年業績更旺，全年獲利可望挑戰高峰。籌碼部分，三大法人連十日買超是方，其中外資加碼力道強勁，目前持股張數逾1.1萬張，續創新高。

貿聯-KY搭上特斯拉創高題材，獲土洋法人力拱，21日股價攻上漲停，收在242元，逼近今年新高價位。

日盛投顧認為，特斯拉第二季獲利優於預期，下半年則維持展望樂觀看法，將持續擴充產能，滿足市場需求，貿聯-KY業績及評價可望在特斯拉訂單持續挹注同步好轉。

此外，大型投顧法人看好宅經濟帶動遊戲服務大增，鈊象自主開發的六大社交博弈類遊戲將成為主要營運動能，前七月營收增幅達75％，且來自美國授權金快速增加，推升公司獲利表現，未來業績具高成長性，因此給予買進評等，目標價900元。