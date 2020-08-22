天量之後必有天價！台股下波高點月正圓

台股歷經20日盤中暴跌逾600點驚魂後，隔日周五（21日）強彈245點，站回12,607點，護國神山台積電也大漲9.5元，重登424.5元，市場又回復樂觀情緒，但專家警告，台積電7月底的466元天價若攻不過，這波電子股行情就結束了。

台股在7月28日當天衝上歷史天價13,031點，爆出3,439億巨量的黑K棒，之後，8月20日重挫416點，又出現3,475億史上天量長黑，累積的量、價、瘋狂程度都是史上最高。

通常天量之後必有天價，爆量也令人提高警覺。鏡週刊報導，台股名師杜金龍表示，距離8月底還有6個交易日，8月份的日、周、月均量都比7月來得高，因此判斷10月1日中秋節可能會再出現高點，目前大盤指數走出右肩型態，他認為若有新高就是賣點。

7月28日台股創高，帶頭領漲的台積電和聯發科股價高點也在那天，杜金龍示警，聯發科是台積電的上游，它會比台積電先飛，2002年4月衝上783元後連3根跌停板，那波行情就終結，若台積電攻不過466元、聯發科跨不過763元，這波電子股就結束了。

康和證券投資總監廖繼弘則表示，台股在周線連九紅後，指數來一個回馬槍，周K翻黑，由於低接買盤進場，周線下影線達463.08點，激似3月20日國安基金宣布進場時，當周下影線710.46點，隨即展開報復反彈。他樂觀預期，台股將挑戰前高13,031點，但前提為中美關係不能惡化或爆出重大突發利空。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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