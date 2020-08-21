15檔外資逆勢固樁 聚焦

長榮、宏碁等本周獲買超、營運及股價技術面維持強勢…

美國對華為禁令擴大解釋利空衝擊，20日經歷一度急跌600餘點的驚慌行情，所幸下檔支撐強勁，伴隨隨外資21日回補，法人建議更應關注外資本周逆勢固樁，且前景亮眼個股，計有長榮、宏碁、台積電等15檔。

受惠美國高科技類股創高激勵，21日台股報復性上漲245點，漲幅1.98％，收在12,607.84點，成交量為2,249億元，擺脫20日急殺的恐慌情緒，籌碼上外資歸隊並穩住局面，21日買超56億元，累計單周僅小賣29.41億元。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台股本周回測到季線上方，賣盤來自於內資主力、融資散戶及台股跌破月線必須停損的程式賣盤，不過賣盤力道減弱後，外資逢低布局，台股下檔有撐，有望重回月線。

依富邦投顧及第一金投顧的選股建議方向，挑選外資本周逆勢買超、營運強勁及股價技術面維持強勢的個股，有長榮、宏碁、台積電、金像電、台達電、中工、廣達、正文、微星、南港、華碩、冠德、世界、亞力及技嘉等15檔。

蕭乾祥說，外資逆勢固樁的個股在產業上平均分布，有傳產貨櫃航運、營建、電機，以及電子股中的晶圓代工、PCB、NB組裝、主機板等。其中，長榮為貨櫃航運股，第二季財報不但轉虧為盈，稅後純益更大賺31.92億元，EPS為0.66元，由於第三季北美線運價持續上漲，運量上也在美國客戶基於經濟回溫預期下搶著訂貨，價量齊揚加上油價成本下降利多，第三季財報可望優於第二季。至於第四季則持續關注零售業庫存去化程度，若消費者購買力道續強，零售業客戶將會持續拉貨，有利於運價維持高檔。

台積電20日盤中遭到拋售，最低來到401元，21日反彈上漲9.5元，漲幅2.29％，收在424.5元，本周股價僅小跌0.59％。蕭乾祥說，台積電為績優股，全球資金等著買台積電，特別偏愛突發的崩跌、非理性殺盤時進場承接，本周外資買超台積電2.18萬張，籌碼並未鬆動。