8月21日一分鐘強弱勢股

8月21日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

波若威（3163）

10.05

Q2 EPS 1.98元，上半年由虧轉盈，三大法人連三日買超

貿聯-KY（3665）

10

特斯拉訂單回溫、半導體新專案，外資看好，調升目標價至275元

訊達（6140）

10

受惠居家工作需求，Q2營收8.15億元，較去年全年多十倍

鈺齊-KY（9802）

10

運動休閒概念股崛起，勞退基金持股比率1.8％，躍前十大股東

廣明（6188）

10

7月營收8.03億元，創近五年同期最佳，21日三大法人買超1,367張

聯嘉（6288）

10

特斯拉股價20日破2,000美元，帶動台股供應鏈，收復5日線、季線

威盛（2388）

10

上半年營收30.26億元，寫六年來同期新高，股價連四紅

鈊象（3293）

9.99

六大網遊帶動、美授權金竄升，上半年EPS、7月營收創歷史新高

迅得（6438）

9.96

上半年EPS 2.6元，賺贏去年全年，三大法人連三日買超2,144張

金像電（2368）

9.96

下檔月線20日有守，21日股價創逾20年來新高，收復5日線

製表：鄭郁平

8月21日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

康控-KY（4943）

10

疫情重創全球車市，連兩季虧損，上半年每股淨損為1.12元

博磊（3581）

9.84

Q2 EPS 0.87元，惟短線漲幅過大，5日線得而復失

順藥（6535）

3.82

終結K線連三紅，21日股價微幅拉回整理，跌回20日開盤價

麗正（2302）

3.65

近三個月股價漲幅47.97％，21日股價漲多拉回，終結股價連三紅

達能（3686）

3.56

太陽能族群買氣轉熱，18日股價創逾五年新高後，連三日拉回

立積（4968）

3.19

華為概念股持續走跌，公布禁令後，三大法人連五日大賣6,945張

合一（4743）

3.14

近三個月股價漲幅164.63％，連兩日回測，跌破五日均線

宣德（5457）

2.94

利多出盡，股價連二日拉回，跌破5日線支撐，外資大賣2,376張

國碩（2406）

2.78

太陽能概念股漲多拉回，營收連兩季虧損、上半年EPS -2.92元

驊訊（6237）

2.4

近期利多出盡，20日跌停後再破月線，股價將回測季線支撐


製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平
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