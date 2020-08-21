8月21日一分鐘強弱勢股
8月21日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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波若威（3163）
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10.05
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Q2 EPS 1.98元，上半年由虧轉盈，三大法人連三日買超
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貿聯-KY（3665）
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10
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特斯拉訂單回溫、半導體新專案，外資看好，調升目標價至275元
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訊達（6140）
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10
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受惠居家工作需求，Q2營收8.15億元，較去年全年多十倍
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鈺齊-KY（9802）
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10
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運動休閒概念股崛起，勞退基金持股比率1.8％，躍前十大股東
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廣明（6188）
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10
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7月營收8.03億元，創近五年同期最佳，21日三大法人買超1,367張
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聯嘉（6288）
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10
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特斯拉股價20日破2,000美元，帶動台股供應鏈，收復5日線、季線
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威盛（2388）
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10
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上半年營收30.26億元，寫六年來同期新高，股價連四紅
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鈊象（3293）
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9.99
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六大網遊帶動、美授權金竄升，上半年EPS、7月營收創歷史新高
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迅得（6438）
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9.96
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上半年EPS 2.6元，賺贏去年全年，三大法人連三日買超2,144張
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金像電（2368）
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9.96
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下檔月線20日有守，21日股價創逾20年來新高，收復5日線
製表：鄭郁平
8月21日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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康控-KY（4943）
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10
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疫情重創全球車市，連兩季虧損，上半年每股淨損為1.12元
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博磊（3581）
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9.84
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Q2 EPS 0.87元，惟短線漲幅過大，5日線得而復失
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順藥（6535）
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3.82
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終結K線連三紅，21日股價微幅拉回整理，跌回20日開盤價
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麗正（2302）
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3.65
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近三個月股價漲幅47.97％，21日股價漲多拉回，終結股價連三紅
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達能（3686）
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3.56
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太陽能族群買氣轉熱，18日股價創逾五年新高後，連三日拉回
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立積（4968）
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3.19
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華為概念股持續走跌，公布禁令後，三大法人連五日大賣6,945張
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合一（4743）
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3.14
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近三個月股價漲幅164.63％，連兩日回測，跌破五日均線
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宣德（5457）
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2.94
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利多出盡，股價連二日拉回，跌破5日線支撐，外資大賣2,376張
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國碩（2406）
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2.78
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太陽能概念股漲多拉回，營收連兩季虧損、上半年EPS -2.92元
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驊訊（6237）
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2.4
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近期利多出盡，20日跌停後再破月線，股價將回測季線支撐
製表：鄭郁平
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