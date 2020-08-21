3大法人買超63億 台股登高12607 周線收黑

台股反彈245點 周K線仍翻黑

在國際股市回穩，權值股帶領台股反彈，指數今天開高震盪收高，終場以12607.84點作收，上漲245.2點，漲幅1.98％，成交金額2249.6億元。

今天收周線，本周上下震盪高達836點，幾乎吃掉前4周的漲幅，周K線結束連9紅，指數下跌187.62點，跌幅1.47％。

分析師指出，今天指數偏強，但量能立刻縮到月均量附近，顯示觀望氣氛仍在，呈現價量背離。另一方面，上方月線昨日失守，已經變短線壓力，在未站上前技術面仍偏弱，下周有可能馬上轉為弱勢震盪。

不過，現階段還是在一個回檔修正格局中，因昨日的帶量長黑，讓修正的區間及時間拉長，短線技術面還不會影響長線多頭，整個盤勢轉空言之過早。最終還是要看整體基本面變化，若基本面維持穩定，還是有往上空間，惟整理過程中，切忌追高殺低。

櫃買指數領先回檔修正，今天反彈幅度優於集中市場，以160.36點作收，上漲3.63點，漲幅2.31％，成交金額526.71億元。

（時報資訊 莊丙農）

台股開高走高 收漲245.2點

台北股市今天開高走高，收盤漲245.2點，為12607.84點，漲幅1.98%，成交金額新台幣2249.59億元。

加權指數開盤為12462.52點，盤中最高12638.65點，最低12462.52點；不含金融股指數10899.26點，漲225.21點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.88%、食品股漲0.48%、塑化股漲1.85%、紡織股漲1.77%、機電股漲2.2%、造紙股漲1.32%、營建股漲2.03%、金融股漲1.05%。

委買張數1462萬3155張，委賣張數962萬3987張，成交張數659萬1399張。

收盤時上漲832家，下跌80家，持平45家。

成交量前5名個股為富邦VIX、元大台灣50反1、聯電、欣興、元大S&P原油正2。

漲幅前5名個股為貿聯-KY、聯嘉、鈺齊-KY、威盛、、金像電。

跌幅前5名個股為康控-KY、杜康-DR、元大S&P原油正2、富邦VIX、新至陞。

（中央社）

三大法人買超台股63.87億元

台股今天漲245.2點，收在12607.84點，成交值新台幣2249.59億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣63.87億元。

自營商賣超1.29億元，投信買超9.1億元，外資及陸資買超56.06億元。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散是否影響各國解封後的經濟回升，是目前股市最大風險，台股後市表現仍將受疫情變化牽動，仍需密切留意疫情發展。

（中央社）