大戶狂 螞蟻雄兵勇 台股漲245點返12600

受惠美國高科技股為主軸那斯達克指數，周四再度大漲，改寫歷史新頁，激勵台股電子族群回神，仍吸引大股東、法人、主力群等市場大戶積極回補，加上散戶游資依然豐沛，追價不手軟，而傳產、金融也不甘示弱，發揮穩盤效益，使昨日盤中急殺600點的市場籌碼換手，暫看良性循環。

在權王台積電與IC設計龍頭聯發科執掌帥印向前衝下，加權股價指數開高走高，連續收復12400點、12500點及12600點；終場指數大漲245.2點，為12607.84點，單日漲幅1.98%，成交2249.6億元。

重量級集團股除股王大立光與廣達逆勢下挫外，餘台積電、鴻海、台塑四寶、中鋼、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、中華電、南亞科、長榮航、華航、日月光投控、台泥、亞泥、仁寶、友達、群創、遠東新、台玻、長榮、和碩、台灣大、聯發科、第一金、台達電及元大金等，都臉色紅潤。

櫃買市場方面，受惠電子股報復性反彈，加上生技、化學、紡纖、鋼鐵、電機、營建、航運與觀光等類股指數全面收紅，使盤勢開高之後不回頭，一路向上挺進，終場指數大漲2.32%，報160.36點，成交526.7億元。

業內人士指出，大盤今雖大漲逾200點，但上檔月線在12717點、10日線在12748點與5日線在12715點，皆相當靠近，顯示下周將立即面臨上檔重重反壓，加上當日沖銷操作愈趨頻繁，使盤勢不排除再進入高檔震盪格局。

不過，政策面持續做多，國家隊法人低接興趣仍濃厚，且全球低利率大環境在未來1、2年仍將延燒，顯示波段資金面仍對包括台股在內的全球股市相對有利，使台股短期適度整理後，個股依題材領先盤勢發展特色，仍審慎樂觀。

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