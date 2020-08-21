報復性反彈 42檔乘風破浪

台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

台股今（21日）加權股價指數收盤報12607.84點，漲245.2點，漲幅1.98 %，成交量為2249.59億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有45檔，前10名為威盛 (2388)、貿聯-KY (3665)、鈺齊-KY (9802)、聯嘉 (6288)、金像電 (2368)、愛普 (6531)、亞諾法 (4133)、越南控-DR (9110)、瑞利 (1512)、鈺邦 (6449)以上皆漲停。

今日僅有1檔超過5％跌幅，跌幅前10名有康控-KY (4943)、新至陞 (3679)、麗正 (2302)、達能 (3686)、巨騰-DR (9136)、立積 (4968)、華上 (6289)、興泰 (1235)、國碩 (2406)、元晶 (6443)。

上市成交量前10名個股有聯電 (2303)、欣興 (3037)、群創 (3481)、長榮 (2603)、友達 (2409)、強茂 (2481)、彩晶 (6116)、金像電 (2368)、奇鋐 (3017)、聯合再生 (3576) 。

上櫃有48檔7％以上漲幅，其中前10名為波若威 (3163)、全譜 (6228)、訊達 (6140)、廣明 (6188)、鈊象 (3293)、雍智科技 (6683)、松崗 (6240)、迅得 (6438)、旺矽 (6223)、牧東 (4950)以上皆漲停。

今日上櫃有5檔股票有5％以上的大跌，前10檔昱泉 (6169)、沛亨 (6291)、泰偉 (3064)、博磊 (3581)、通訊-KY (6404)、瑞基 (4171)、合正 (5381)、順藥 (6535)、合邦 (6103)、欣厚-KY (4924)。

上櫃成交量前10名為廣明 (6188)、精材 (3374)、東碩 (3272)、曜越 (3540)、太景*-KY (4157)、宣德 (5457)、光洋科 (1785)、漢磊 (3707)、廣運 (6125)、茂迪 (6244)。

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