電競需求續強 法人估微星Q3營收季增2成

投顧法人看好電競大廠微星將受惠於疫情帶動電競顯示器、電競DIY（動手做）主機板需求，加上新款圖形處理器將推出，預估微星第3季營收將季增20%、年增29%。

微星股價今天上漲4.5元開出，盤中最高來到147.5元、漲幅逾4.6%，成交量超過5500張。

投顧法人分析，微星7月營收優於預期，主因產品均價上揚、需求穩健及零組件供應優於原先預期，帶動主機板出貨量達110萬至120萬片，與6月持平；顯示卡7月出貨量達60萬至70萬片，月減13%，符合預期。

雖然圖形處理器、面板、電源IC等零組件供應吃緊，仍是微星今年第3季營收成長變數，但法人預估，微星第3季主機板出貨量將季增10%至15%，主因DIY電競市場需求強勁；顯示卡第3季出貨量可望季增5%至10%，動能來自輝達（Nvidia）預計9月推出新款RTX 30系列圖形處理器。

由於預期所有產品線均價皆因需求強勁與新機型推出而上揚，投顧法人預估，微星今年第3季營收將季增約20%，優於原本推測的季增7%。考量營收規模擴大、產品價格走高，法人將微星第3季毛利率預估值上修為15.7%，每股盈餘將季增43%至3.55元，維持「增加持股」評等，目標價從148元升到180元。

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