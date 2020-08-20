無畏失業數據差 蘋果帶頭衝那指再創高

科技股帶頭衝 美股那指再創收盤新高

在蘋果公司（Apple）與其他科技巨擘勁漲帶動下，華爾街股市那斯達克綜合指數周四再衝至歷史新高，一掃美國申領失業救濟人數多於預期的陰霾。

除蘋果股表現不錯外，周四上漲股票還包括Adobe、亞馬遜、英特爾、嬌生及輝瑞等。不過，備受台股投資人關切的台積電ADR報跌1.73美元，收76.81美元。

另外，日月光投控ADR也下挫0.22美元，報4.1美元；聯電ADR同樣下跌0.2美元，收3.66美元。唯台積電大客戶之一超微，周四報漲1.68美元，收82.78美元。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上揚118.49點或1.06%，收在11264.95點。這項指數今年已超過30次締造收盤新高。

道瓊工業指數漲46.85點或0.17%，收在27739.73點。

標準普爾500指數漲10.66點或0.32%，收在3385.51點。另外，費城半導體指數收跌19.73點，跌幅0.9%，報2181.04點。

（數位編輯）

美失業數據凸顯經濟前景引憂 歐股收黑

歐洲股市周四收黑，美國申領失業救濟人數多於預期，凸顯投資人對美國前景的憂心。

美國勞工部20日公布的數據顯示，截至15日當週美國首次申領失業金人數增加13.5萬，至超過110萬人，比預期數字高很多。

聯邦準備理事會（Fed）昨天發布的7月政策會議紀錄指出，5、6月就業情況雖迅速改善，然而反彈速度可能已經放緩；勞動市場能否進一步實質改善，端視商業活動能否廣泛、持續重啟。

英國倫敦FTSE 100指數挫跌98.64點或1.61%，收在6013.34點。

德國法蘭克福DAX 30指數下跌147.33點或1.14%，收在12830點。

法國巴黎CAC 40指數下挫65.99點或1.33%，收在4911.24點。

（中央社）