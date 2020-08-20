華為冰風暴血洗台股 官股砸56億搶救這10檔

華為「冰風暴」血洗台股， 20日加權指數盤中大跌逾600點，官股券商銜命護盤大買56.86億元，買超金額第一大為台積電約9.7億元，高達2,341張，買進平均價約在414元，不但守住台積電400元整數關卡，也成為台股低接護盤第一大功臣。

此外，八大官股亦低接大立光、欣興、可成1.8～2.4億元，法人指出，官股連三買，買超台股73.53億元，力抗法人賣壓，讓台股20日技術線型拉出長黑線後，仍能收一根長達217.88點的下影線，多頭反撲力道仍在。

根據統計，八大官股成台股中流砥柱，從20日買超個股金額來看，依序為台積電、大立光、欣興、可成、友達、第一金、中信金、穩懋、長榮、大成鋼等權值股。其中，官股雪中送炭，大買台積電9.72億元，承接外資單日賣超7,048張的三分之一比重，試圖穩住大盤走勢，其餘買超金額則介於1～2億元左右。

買超張數方面，官股20日大舉敲進富邦VIX近2.2萬張，其次國泰永續高股達1.8萬張，此外友達、群創、元大高股息、元大滬深300正2、長榮、開發金、彩晶、中信金，皆在買超名單中，當中包括三支ETF，湧現5千至1.5萬的買盤。

統一投顧董事長黎方國表示，台股雖有官股國安基金進場護航，但華為禁令對台灣電子產業傷害頗大，加上對岸軍演，造成股民信心面趨弱。台股20日爆大量急跌，但若借鑑過去走勢，7月28日台股爆出3,489億元大量後，股市隔日隨即止穩，甚至在兩天後大漲181.95點，呼籲投資人切勿殺低。

兆豐投顧董事長李秀利表示，20日股價創今年以來第六大跌幅，但所幸股官股積極護盤，尾盤上拉、脫離最低12,144點，因目前籌碼凌亂、部分投資人遭套牢的狀況下，應鎖定盤面主流如：傳產、運輸、營建等近期強勢族群，避開波動大個股。

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