散戶借錢買聯發科套在山頂 分析師這麼說

美國日前升級華為禁令，進一步斬斷華為取得晶片管道，消息一出，市場憂心聯發科成最大受害者，拖累聯發科股價大屠殺，今（20日）收在565元。有網友發文表示，一位朋友不久前聯發科買在720元被慘套，而且錢是借來的，現在該怎麼辦？專家建議，若反彈到620～640元間趕快出場，萬一沒到這價位也該在600元「認賠殺出」。

美國全面封殺華為取得晶片管道，外界認為聯發科勢必受到衝擊，外資分析師認為，華為新禁令確實是短期對聯發科不利因素，但即使聯發科失去所有華為市占，也能從OPPO、Vivo、小米等客戶補回缺口。

儘管外資極力護航聯發科認為遭錯殺，但聯發科股價從7月28日波段高點763元跌至今日最低點551元，不到1個月時間已經跌了27.7%，歷經一場震撼教育。

有網友在批踢踢發文，表示朋友約吃飯說「很想死」，因為他前幾個星期聯發科買在720元，「重點是去借錢，還把孩子學費押下去，以為可以賺個十幾萬出場，現在套牢了…」，求問該怎麼幫他？原po補充說明，「10萬是他的本金，60萬貸款來的…」。

對此，中華財經台分析師黃世民指出，聯發科受華為事件影響，自從7/28創新高763元之後，8/6再一次的反彈到753元就已經量價背離了，跌破頸線667元就頭部形成，這裡反彈只能站賣方，預估高點反彈620～640之間，應減碼退出。他強調，借錢買股票的人，應該在跌破月線680時就退場，不該留戀，如今只有亡羊補牢620～640元間反彈，萬一沒有到也該600元認賠殺出。

摩爾投顧分析師陳昆仁則認為，本次美國商務部擴大華為禁令，對於聯發科影響極微，因為5G手機趨勢明確，即使聯發科不出給華為，還是可以出給其他手機品牌廠，且改為申請許可仍有望通過，只是因為聯發科股價位於高檔，已充分反映2020年獲利約40倍的高本益比價位。

他強調，此次回檔，僅是修正過高的評價，讓聯發科股價回到合理價位而已，不過以技術面角度而言，聯發科下跌幅度已逾2成，套牢賣壓已經形成，加上近期台股震盪，短線要回到投資人的原始成本，會略有難度。拉回修正守穩之後的聯發科，仍可以期待5G手機趨勢向上的動能，但奉勸投資人，不要借錢投資，對於不熟的商品不要槓桿操作，才是良策。（中時新聞網 吳美觀）

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