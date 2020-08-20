8月20日一分鐘強弱勢股

8月20日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

太空梭（2440）

10

Q2 EPS 0.96元，由虧轉盈，股價站上逾兩年來新高

麗正（2302）

9.94

近三個月漲幅55.98％，20日股價創18個月以來新高

百一（6152）

9.93

Q2虧損縮減，股價拉帶量長紅K線，成交量創逾兩年新高

中纖（1718）

9.89

出售雲林土地，處分利益27.42億元、每股獲利貢獻1.69元

矽力-KY（6415）

9.82

19日股價打落跌停後，20日逆勢翻盤，一舉收復短中長期均線

麗臺（2465）

8.61

Q2 EPS 0.25元由虧轉盈，20日股價跳空上漲，K線連二紅

茂迪（6244）

5.45

接單暢旺，增產電池、模組並委外代工，三大法人買超1,122張

順藥（6535）

5.33

長效止痛藥近20個國家專利申請審查中，股價連三紅

強茂（2481）

5.16

外資調高近兩年EPS預估值、目標價，成交量創歷史新高

燁輝（2023）

4.48

國際鎳價上揚、太陽能支架產線完成試車，股價跳空上漲

製表：鄭郁平

8月20日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

驊訊（6237）

10

受大盤消息面影響、短線漲幅過大，股價跌破5日線

江申（1525）

10

終結K線連五紅，股價拉回整理，三大法人連兩日賣超

漢磊（3707）

10

Q3營收估微幅下滑，股價連二黑，一舉跌破5日線、季線

中天（4128）

10

近三個月股價大漲近一倍，20日股價拉回整理，跌破5日線支撐

誠美材（4960）

10

19日股價創近一年新高，20日出現爆量長黑，外資大賣4,303張

海韻電（6203）

9.99

7月營收2.6億元，月減19％，股價連二黑、摔落季線之下

動力-KY（6591）

9.98

散熱族群遭遇壓力，股價漲多拉回整理，5日線、月線皆失守

光環（3234）

9.98

Q2虧轉盈，惟華為5G網路設備步伐趨緩，股價創波段新低

瀚宇博（5469）

9.97

股價一舉跌破5日線、月線，三大法人連兩日賣超6,480張

家登（3680）

9.96

台積電概念股蒙塵，股價連四黑，恐將回測半年線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平
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