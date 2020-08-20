8月20日一分鐘強弱勢股
8月20日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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太空梭（2440）
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10
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Q2 EPS 0.96元，由虧轉盈，股價站上逾兩年來新高
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麗正（2302）
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9.94
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近三個月漲幅55.98％，20日股價創18個月以來新高
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百一（6152）
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9.93
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Q2虧損縮減，股價拉帶量長紅K線，成交量創逾兩年新高
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中纖（1718）
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9.89
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出售雲林土地，處分利益27.42億元、每股獲利貢獻1.69元
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矽力-KY（6415）
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9.82
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19日股價打落跌停後，20日逆勢翻盤，一舉收復短中長期均線
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麗臺（2465）
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8.61
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Q2 EPS 0.25元由虧轉盈，20日股價跳空上漲，K線連二紅
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茂迪（6244）
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5.45
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接單暢旺，增產電池、模組並委外代工，三大法人買超1,122張
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順藥（6535）
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5.33
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長效止痛藥近20個國家專利申請審查中，股價連三紅
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強茂（2481）
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5.16
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外資調高近兩年EPS預估值、目標價，成交量創歷史新高
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燁輝（2023）
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4.48
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國際鎳價上揚、太陽能支架產線完成試車，股價跳空上漲
製表：鄭郁平
8月20日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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驊訊（6237）
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10
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受大盤消息面影響、短線漲幅過大，股價跌破5日線
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江申（1525）
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10
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終結K線連五紅，股價拉回整理，三大法人連兩日賣超
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漢磊（3707）
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10
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Q3營收估微幅下滑，股價連二黑，一舉跌破5日線、季線
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中天（4128）
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10
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近三個月股價大漲近一倍，20日股價拉回整理，跌破5日線支撐
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誠美材（4960）
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10
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19日股價創近一年新高，20日出現爆量長黑，外資大賣4,303張
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海韻電（6203）
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9.99
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7月營收2.6億元，月減19％，股價連二黑、摔落季線之下
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動力-KY（6591）
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9.98
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散熱族群遭遇壓力，股價漲多拉回整理，5日線、月線皆失守
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光環（3234）
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9.98
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Q2虧轉盈，惟華為5G網路設備步伐趨緩，股價創波段新低
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瀚宇博（5469）
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9.97
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股價一舉跌破5日線、月線，三大法人連兩日賣超6,480張
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家登（3680）
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9.96
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台積電概念股蒙塵，股價連四黑，恐將回測半年線
製表：鄭郁平
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