上市、櫃企業營運快報

今（8/20）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.鋁質電容廠立隆電持續擴產，中國大陸蘇州新廠預計下半年完工。法人估立隆第3季獲利可創單季新高，今年獲利衝新高可期。

展望下半年營運表現，法人指出，目前觀察立隆第3季在手訂單可望延續第2季營運動能，第4季起逐漸受惠基地台客戶與車用產品業績貢獻。

2.法人指出石英元件廠希華倍增資本支出擴充30%產能，並受惠產品轉單與漲價情勢，預估今年下半年營運不淡，今年業績可望年增13%到14%，獲利看年增84%到85%。

展望下半年營運表現，法人指出，希華下半年營運不淡，可持續受惠產品轉單與漲價情勢，主要是日系競爭廠商關閉馬來西亞工廠，音叉式石英晶體元件（Tuning Fork Crystal）供需出現缺口，但產品門檻高，中國大陸競爭廠商難以切入，加上5G應用對小型化石英元件需求大幅增加，帶動平均銷售價格（ASP）提升。

3.太睿國際控股（PacRay International Holdings）7月以來股價飆漲5.8倍，茂矽持有超過3成股份，估計將有新台幣7.5億元評價利益，每股將貢獻4.5元獲利。

隨著香港政經情勢動盪，香港股市掛牌的太睿國際控股今年來股價震盪劇烈，上半年股價自1.17港元慘跌至0.32港元，跌幅超過7成，茂矽因而認列新台幣3.47億元金融資產損失，拖累茂矽上半年虧損。

4.IC載板廠景碩到明年第2季可持續受惠ABF載板拉貨。法人指出，景碩擴ABF產能預計明年第4季開始貢獻業績，下半年ABF載板比重可提升到3成；美收緊華為禁令目前對景碩影響有限，未來待觀察。

展望下半年營運表現，法人指出，景碩持續受惠ABF載板出貨，力道可延續到明年第2季，加上美系手機新品從7月開始拉貨，預計高峰在第4季，拉貨可延續到明年第1季，儘管美國強化對華為禁令可能影響聯發科營運表現，對景碩載板拉貨影響有限。

5.台達電工業自動化（IA）業務上半年因防疫設備及電商倉儲業新商機帶動，表現優於預期，儘管下半年IA訂單成長趨緩，但仍將優於去年同期。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，新冠疫情的衝擊，加速部份製造業自動化、智能化的升級腳步；再加上口罩、防護衣、呼吸器等醫療相關產業的需求帶動，台達工業自動化在市場和銷售表現亮眼。

6.中菲行(5609)攜手今年初合資的德國子公司，運用近50年夥伴關係及豐厚的物流經驗，為印刷電路板(PCB)製造大廠客戶，客製化超大尺寸設備物流解決方案，從德國希爾施霍恩訂艙經香港到大陸深圳，不僅大幅節省可能產生的巨額倉儲費用，更有效協調特殊設備廠商無縫接軌當日清關貨物，凸顯與合資子公司為客戶超前部署，短短一周內完成專案的合作綜效。