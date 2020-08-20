華為風暴擴大 投顧指3利空引發台股賣壓

華為禁令風暴擴大，台股今天盤中一度暴跌逾600點，投顧認為是供應鏈開始反映、指數在歷史高檔、當沖比例高3因素引發恐慌賣壓，但認為過往華為利空跌勢通常「又急又快」，不需太悲觀。

投資人憂心經濟復甦力道面臨高度不確定，美股收黑，加上美國制裁華為禁令風暴未息，跌勢擴大至非電族群，台股月線12704點支撐失守後引爆多殺多，盤中重挫逾600點，跌破12200點大關。

台股隨後跌勢收斂，終場收在12362.64點，下跌416點，跌幅3.26%，成交量3468.16億元。

不少投資人都有疑問，美國政府擴大封殺華為，禁止外國公司供應華為任何採用美國技術的晶片，消息早在2天前就出現，今天才對台股造成恐慌性下跌。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，先前華為禁令已導致聯發科等股率先重挫反映，但市場確定效應擴大至相關供應鏈後，訊息面轉為實質面，引爆今天利空賣壓，指數跌破月線支撐，技術面轉弱，釀成多殺多的恐慌性賣壓。

不過，他認為，觀察過去台股受到華為禁令影響，跌勢通常「又急又快」，但時間與空間不大，估計未來台股2、3天仍維持弱勢，但跌勢和成交量一定會快速萎縮，不需要太過悲觀。

他進一步說，以台積電為例，華為占台積電15%營收，市場一開始會擔憂營收缺口，但基於大水庫原則，消費需求不是不見，而是轉移，台積電客戶多，未來缺口很快會被其他客戶彌補，不必過度擔憂。

不過，他也提到，台股確實處在歷史高檔，今天量能創歷史天量，指數拉出長黑K棒，加上技術面疲弱，導致市場非常恐慌，3月以來的反彈將開始反轉向下，但中長線還是要回歸基本面觀察，經濟受到疫情波及與復甦的程度則是關鍵。

華南投顧董事長儲祥生表示，華為禁令對台灣相關概念股有些不利，加上台股位處高檔，目前當沖比例高達3成，籌碼面相當不穩定，導致市場一見苗頭不對就砍單。

但他認為，這也不意味著「行情就死掉了」， 目前美股資金面仍舊充沛，走勢很強，「台股永遠跟著老大哥在走」，不需要太過恐慌和悲觀，只是擔憂亞股跌勢會反過頭來拖累影響美股，仍須留意風險。

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