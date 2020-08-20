蘋概、華為概念股夾攻雙殺 台股盤中重挫

華為新禁令衝擊手機供應鏈，包括IC設計、光學鏡頭、IC載板等族群今天全面下挫，蘋果概念股同步回檔，拖累台股加權指數盤中一度重挫逾600點、跌破12200點大關。

美國政府擴大封殺華為，禁止外國公司供應華為任何採用美國技術的晶片，IC設計廠聯發科近期受到新禁令衝擊，今天盤中股價最低來到551元、跌幅約9.5%。

法人指出，華為新禁令短期對聯發科不利，但長期來看，在中國手機廠去美化的趨勢下，聯發科從華為失去的訂單也能從OPPO、Vivo、小米等大陸手機客戶補回。

歐系外資發布研究報告說，假設華為在不同價格帶的手機市占都遭對手侵蝕，推估將影響光學鏡頭廠大立光、石英元件廠晶技每股盈餘5%至10%，也將影響IC載板廠欣興及景碩每股盈餘3%至5%。

今天大立光盤中股價重挫5.5%，來到3520元；晶技跌5.62%，來到75.6元；欣興、景碩早盤觸跌停板79.7元、69.8元，盤中維持9%以上跌幅。

晶圓代工廠台積電先前表示，隨著美國出口管制規定改變，自5月15日後不再新接華為訂單，9月14日後將不再出貨華為。台積電今天盤中股價一度急殺至401元、跌幅約6.1%，估計影響大盤指數達225點；台積電市值縮水6871億元，滑落至10.4兆元。

iPhone組裝廠鴻海小幅開高後迅速翻黑走低，盤中最低下探75.6元、跌幅約4.7%，成交量多達4.82萬張。其他代工廠和碩、緯創盤中跌幅皆超過4%，來到63.8元、30.9元。

日前宣布出售中國泰州廠、淡出iPhone事業的金屬機殼廠可成今天跌勢相對較輕，盤中跌幅在3%以內。

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