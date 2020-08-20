股市愁雲慘霧 11檔堅毅不屈

台股今（20日）加權股價指數收盤報12362.64點，跌416點，跌幅3.26%，成交量為3468.16億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有12檔，前10名為太空梭 (2440)、ABC-KY (6598) 、泰金寶-DR (9105)、大魯閣 (1432)、麗正 (2302)、百一 (6152)、中纖 (1718)、矽力-KY (6415)、越南控-DR (9110)、本盟 (1475)。

今日有122檔超過7％跌幅，跌幅前10名有誠美材 (4960)、江申 (1525)、聯德控股-KY (4912)、動力-KY (6591)、瀚宇博 (5469)、瑞祺電通 (6416)、巨騰-DR (9136)、新至陞 (3679)、嘉晶 (3016)、欣興 (3037)以上皆跌停。

上市成交量前10名個股有長榮 (2603)、聯電 (2303)、群創 (3481)、友達 (2409)、強茂 (2481)、泰金寶-DR (9105)、金像電 (2368)、欣興 (3037)、彩晶 (6116)、奇鋐 (3017)。

上櫃有4檔7％以上漲幅，其中前10名為牧東 (4950)、尚茂 (8291)、通訊-KY (6404)、昇華 (4806)、合正 (5381)、地心引力 (3629)、茂迪 (6244)、福大 (4402)、順藥 (6535)、天剛 (5310)。

今日上櫃有109檔股票有7％以上的大跌，前10檔中天 (4128)、亞獅康-KY (6497)、驊訊 (6237)、漢磊 (3707)、欣厚-KY (4924)、海韻電 (6203)、光環 (3234)、家登 (3680)、合一 (4743)、網龍 (3083)以上皆跌停。

上櫃成交量前10名為廣明 (6188)、太景*-KY (4157)、曜越 (3540)、茂迪 (6244)、精材 (3374)、廣運 (6125)、漢磊 (3707)、宣德 (5457)、光洋科 (1785)、元太 (8069)。

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