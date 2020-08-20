今日焦點股 重點摘要

今（8/20）日熱門焦點股如下：

（1）華為風暴持續發酵，台股今天暴跌，盤中重挫逾600點，PCB族群哀鴻遍野，多檔個股如載板股欣興、南電亮起綠燈，軟板族群如臻鼎-KY、台郡等同步挫跌。

投資人憂心經濟復甦力道面臨高度不確定，美股收黑，加上美國制裁華為禁令風暴未息，跌勢擴大至非電族群，台股月線12704點支撐失守後引爆多殺多，盤中重挫逾600點，跌破12200點大關。

PCB族群今天受傷慘重，其中，載板族群如欣興早盤觸跌停板79.7元，盤中維持9%以上的跌幅，南電今天也觸跌停至128元，盤中維持8%左右的跌幅。

先前受惠Mini LED題材的台表科今天也觸及跌停板119元；瀚宇博今天也觸跌停板43.35元。

臻鼎-KY今天盤中挫逾6%至124.5元；台郡至122元，也下跌逾6%。（中央社）

（2）美國限制使用美方技術的廠商不得向華為供貨，歐系外資假設華為市占遭其他品牌侵蝕，恐影響光學鏡頭廠大立光每股盈餘5%至10%，將目標價降到4800元，但看好鏡頭長期升級趨勢，維持優於大盤評等。

台股今天盤中重挫逾300點，大立光股價跌幅超過5%、來到3530元，成交量逾740張。

歐系外資發布研究報告表示，華為智慧型手機供應鏈自5月以來動能放緩，因華為策略以布建基地台為優先。供應鏈雖期望未搭載海思半導體晶片的華為機種將從第3季末開始放量，但OPPO、Vivo、小米等其他中國品牌也將在下半年提高中階機種出貨，市場競爭將惡化。

歐系外資引述研究機構IDC數據指出，OPPO、Vivo、小米在中國手機市場300美元至600美元（約新台幣8820元至1.76萬元）價格帶是華為主要競爭者；在中國以外市場，華為在600美元以上價格帶主要面臨蘋果、三星的競爭。

歐系外資假設華為在不同價格帶的手機市占都遭對手侵蝕，推估將影響光學鏡頭廠大立光、石英元件廠晶技每股盈餘（EPS）5%至10%，也將影響IC載板廠欣興及景碩每股盈餘3%至5%。

為反映華為禁令影響，歐系外資將大立光2020年、2021年每股盈餘預估值下調3.8%、7.4%至194.86元、223.93元，目標價從5100元調降到4800元，但仍看好大立光將受惠於鏡頭長期升級趨勢，維持「優於大盤」評等。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華邦電(2344)：昨遭外資倒貨37474張，今盤初股價再跌近5%。

2.宇瞻(8271)：於自動化展秀智慧、物聯技術，晨盤不理外資昨擴大賣超，股價相對抗跌。

3.燁輝(2023)：外資連日買超，加上攜大瀚攻太陽光電支架，今早人氣大爆發，股價一度衝上9.48元、漲幅逾5.5%。

4.第一銅(2009)：昨期銅走升1.8%、衝2年高點，推升盤初股價逆漲逾1.5%，但盤中仍擋不住大盤空壓翻黑。

5.和泰車(2207)：旗下LEXUS今年銷售再戰新高，晨盤小漲慶歡。

6.金像電(2368)：受惠伺服器、NB加持，營運逐季走強，外資也連日買超，盤初一度逆漲至58.4元，但難擋大盤空軍壓境，轉跌逾2%。

7.富邦媒(8454)：旗下momo中元買氣年增7成，吸引外資連日買超，昨本土法人加入多頭行列，今早股價一度衝上712元。

8.中纖(1718)：賣雲林土地獲利27.42億元，早盤一度攻頂，成交量能大增。

9.ABC-KY(6598)：子公司向美國FDA申請Pooling Testing方式擴增5倍COVID-19檢測數，今拉第3根漲停後，受累大盤重挫，盤上大震盪。

10.瑞基(4171)：搭上新冠防疫列車，上半年EPS大賺2.41元，第三季新冠檢測試劑生產朝百萬劑前進，早盤衝高3%，攻克月線及半年線，盤中急殺跌停。

11.力麗(1444)：Q3本業獲利俏+賣地獲利認列，晨盤表現相對抗跌，力保10元票面。

12.中釉(1809)：外資昨轉賣超，早盤漲多歇息、打入跌停。

13.江申(1525)：早盤逢賣壓調節、下挫逾7%，一度觸及跌停。

14.廣明(6188)：達明機器人於自動化展亮相，三大法人連3日買超，早盤放量漲逾2%。

15.穩懋(3105)：新商機迎接新動能，且董座喊話華為對Q3無影響，但市場賣壓仍沉重，早盤續跌6%，連3跌、所有短均失守。

16.鈺太(6679)：PS5年底報到，訂單一路旺到2021年，股價逆勢上揚逾3.5%，重登10日線。

17.聯詠(3034)：華為風暴捲OLED，外資降目標價至350元，晨盤下滑逾2.5%。

18.大飲(1213)：中元買氣增溫，早盤續漲逾4.5%，拚返10元票面價。

19.華航(2610)：迎接旺季水準，買單湧進傳產股，不畏外資連7日賣超，股價上揚逾2%，躍上5日、10日雙線。

（4）國際鎳價反彈上揚，燁輝盤價有望連5漲，加上燁輝轉攻綠能產業，太陽能支架產線完成試車，高耐腐蝕性能鋼材銷售將成重要獲利；燁輝早盤股價走堅，漲幅一度逾8%。

受到國際鎳行情反彈，燁聯自5月起已經連續4個月調漲內外銷盤價，市場預期燁聯盤價有可能挑戰連5漲，隨鋼價上揚，有助於改善燁聯營運及獲利。

燁聯早盤開高，最高衝至9.48元，漲幅逾8%，但股價隨後收斂，在9.1元附近震盪。

燁輝攜手大瀚鋼鐵設廠進攻太陽能支架，已經完成設廠，產線完成試車，將開始生產太陽能支架。燁輝表示，預計未來5年內太陽能光電支架所需的鍍鋁烤漆鋼材數量超過百萬公噸，市場產值估達200億元以上，高耐腐蝕性能鋼材銷售將成為燁輝重要獲利一環。

燁輝表示，太陽能將成為日後供電主力之一，不過因太陽能地面型案場常置於沿海、地層下陷或不利耕作地區，酸性硫化物等腐蝕因子較多，因此，支架需具備一定防蝕與耐風能力。「光支彩」高耐腐蝕鋼材除了有高強度耐腐蝕性能，也具高抗拉強度的剛性，使用年限可超過20年。（中央社）

（5）大盤重挫，自行車族群如巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、日馳（1526）、利奇（1517）等個股，股價一片慘綠！

其中，自行車零組件廠日馳，今日開盤一度開出紅盤、股價站上44.80元；不料，隨著大盤重挫、日馳股價跟著翻黑，甚至被打入跌停39.70元，振幅超過11%！目前跌停已打開，成交量逼近5000張。

日馳第二季稅後淨利近0.8億元，EPS達1.32元、年增123.73％；上半年稅後淨利1.02億元，EPS達1.71元，較去年同期大增1.28倍。（工商時報 曾麗芳）