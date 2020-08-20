景碩受惠ABF載板拉貨 華為禁令影響待觀察

IC載板廠景碩到明年第2季可持續受惠ABF載板拉貨。法人指出，景碩擴ABF產能預計明年第4季開始貢獻業績，下半年ABF載板比重可提升到3成；美收緊華為禁令目前對景碩影響有限，未來待觀察。

展望下半年營運表現，法人指出，景碩持續受惠ABF載板出貨，力道可延續到明年第2季，加上美系手機新品從7月開始拉貨，預計高峰在第4季，拉貨可延續到明年第1季，儘管美國強化對華為禁令可能影響聯發科營運表現，對景碩載板拉貨影響有限。

不過法人指出，第3季記憶體包括動態隨機存取記憶體（DRAM）和NAND型快閃記憶體市況看弱，第4季回溫力道有限，加上功率放大器市況偏弱，相關載板拉貨減緩。

綜合以上因素，法人預估，景碩第3季業績季增幅度約在5%左右，第4季營運未受影響，由於第3季基期較低，第4季業績季增幅度看增。

觀察美國收緊對華為禁令影響，法人指出，儘管載板供應商不用獲得美國商務部許可，不過晶片設計廠商若採用美系廠商的軟體設計工具開發晶片，就需要經過商務部許可出貨，間接對載板廠有部分影響。

景碩積極擴充ABF產能，法人表示，景碩購買華映楊梅廠房，主要就是擴充ABF產能，預估明年第4季可開始貢獻業績，預估今年底ABF載板月產能可先提升到1600萬顆，預估下半年ABF占整體業績比重可到30%。

觀察今年資本支出，法人預估景碩今年資本支出將擴充新台幣15億元來到75億元。

從營收應用來看，第2季手機占景碩比重約40%，消費產品占16%，基地台占比約13%，傳統PCB占9%，載板其他占8%，隱形眼鏡占12%。

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