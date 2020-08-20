電子股短線賣壓大 多頭堡壘看月線支撐

市場擔憂經濟復甦力道，美股出現連3黑，連帶使得台股上攻出現疑慮，分析師表示，短線電子股承受賣壓較大，月線12723點將是多方力守堡壘。

由於美國聯邦準備理事會（Fed）的會議紀錄，令投資人憂心美國經濟復甦之路面臨高度不確定性，美股4大指數全面收黑；道瓊工業指數下跌85.19點、跌幅0.31%、收在27692.88點，NASDAQ指數下跌64.38點、跌幅0.57%、收在11146.46點，S&P 500指數下跌14.93點、跌幅0.44%，收在3374.85點；費城半導體指數下跌13.89點、跌幅0.63%，收在2200.77點。

分析師表示，短線由於美國對華為祭出進一步禁令，加上指數處於相對高檔位置，導致以聯發科（2454）為中心的IC設計、半導體等個股出現明顯回檔，資金有自電子股外流的跡象，所幸傳產股適時接棒，台股價量尚在多頭掌握中。

歐股在華爾街股市主要指數19日締造新高紀錄後，跟進收紅，加上投資人樂觀看待搭機旅客的隔離期有望縮短，促使英國航空業股價走揚；倫敦FTSE 100指數上漲35.36點、漲幅0.58%，以6111.98點作收；法蘭克福DAX 30指數上漲95.57點、漲幅0.74%、收在12977.33點；巴黎CAC 40指數上揚39.17點、漲幅0.79%、收在4977.23點。

美國蘋果公司（AAPL）股價19日盤中大漲最高來到468.65美元，創歷史新高，成為第一家市值達到2兆美元（約新台幣59.5兆元）的美國上市公司。

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