美股軟腳 大戶下殺 台股早盤下探12600

美股全面走低，台股加權指數20日也開低在12,764.75點，台積電（2330）開在427元，亦呈現小跌，聯發科（2454）早盤股價呈現平盤，跌勢稍止，台股早盤走勢震盪加大。

受制台積電早盤震盪趨軟，而日月光投控、聯電與股王大立光等前波人氣指標股也表現不振，使電子股包括玉晶光、國巨、穩懋、華碩、華新科、禾伸堂、漢磊、嘉晶、台郡、欣興、南電、中美晶、環球晶、台勝科、群聯與智原等，早盤臉色多鐵青。

另外，台塑四寶、國泰金、富邦金等重量級權值股也表現疲軟，使大盤呈開低殺低窘境，迄上午9：20的加權股價指數暫報12686點，下挫92點，跌幅0.73%，成交546億元。由於市場賣壓仍相對沈重，極短 線不排除將進一步向12600點測試支撐，短期操作或暫宜低調。

上市、櫃股票，早盤表現較佳者，包括廣明、華航、長榮、ABC-KY、富邦媒、祥碩、力旺、強茂、長聖與普生等。

美股方面，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄壓抑市場信心、抵銷蘋果盤中成為全球首家市值突破2兆美元企業的利多消息，美國四大指數19日全面走低。

道瓊工業平均指數8月19日下跌0.31％（85.19點）、收27,692.88點。那斯達克指數下跌0.57％（64.38點）、收11,146.46點。費城導體指數下跌0.63％（13.89點）、收2,200.77點。

群益投顧指出，美中緊張升溫，加權指數震盪進入月線12,704點攻防，傳產股相對安全。美國持續對中國科技業施壓，對獲利來源是大陸的部分科技股造成衝擊。

群益投顧指出，指數漲跌失真，因台積電占指數權重28.8％，成為指數護盤的核心，其他個股表現差異大，近兩日IC設計股價全面重挫，但指數跌幅皆小於1％。

由於電子股受到壓抑，近期短打成風潮，主流類股包括ABF載板、NB、MB、車電、新藥、疫苗、運動商機、離岸風電，可短線操作。