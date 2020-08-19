經濟復甦前景堪憂 美股收黑

由於美國聯邦準備理事會（Fed）的會議紀錄，令投資人憂心美國經濟復甦之路面臨高度不確定性，華爾街股市周三收黑。

路透社報導，標普500指數19日一度漲至3399.54點，創下盤中紀錄；那斯達克指數盤中亦曾達11257.422點。

但聯準會公布的7月政策會議紀錄，內容指出，5、6月就業情況雖迅速改善，然而反彈速度可能已經放緩；勞動市場能否進一步實質改善，端視商業活動能否廣泛、持續重啟。

道瓊工業指數下滑85.19點或0.31%，以27692.88點作收。

標準普爾指數下跌14.93點或0.44%，收3374.85點。

科技股那斯達克指數跌64.38點或0.57%，收11146.46點。

華爾街股市表現強勁 歐股收紅

華爾街股市主要指數締造新高紀錄後，歐洲股市周三跟進收紅。由於投資人樂觀看待搭機旅客的隔離期有望縮短，促使英國航空業股價走揚。

倫敦FTSE 100指數上漲35.36點或0.58%，以6111.98點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲95.57點或0.74%，收在12977.33點。

巴黎CAC 40指數上揚39.17點或0.79%，收4977.23點。