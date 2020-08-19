電子股「華」一跤 大盤軟腳

美封殺華為禁令利空延燒，市場擔憂將衝擊5G設備出貨規模，記憶體、被動元件等電子上游零組件同步下殺，拖累大盤19日開高走低。法人指出，科技股近期漲勢主要反應未來5G需求及受益去美化商機，但「成也華為、敗也華為」，資金趁勢獲利了結，短線股價受消息面波動程度加大，不排除有拉回月線整理的可能性。

台股19日在電子股領跌之下，指數由紅翻黑，終場下跌93點，收12,778點，三大法人合計賣超46.06億元，華為遭美封殺事件持續影響盤面，雖聯發科跌勢已有收斂，但立積仍苦吞跌停，加上市場擔心美國新一波禁令將壓抑全球5G設備供需狀況，調節重心轉移至上游零組件，包括記憶體、被動元件及相關PCB族群等皆湧現了結賣壓。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，美擴大封鎖華為禁令，提醒市場美中科技戰仍是現在進行式，加上先前有不少科技股都搭上「去美化」受益題材，頻獲資金追捧，但股價漲多就是最大的利空，短線在受到負向消息衝擊下，引發一波獲利了結潮。

蕭乾祥說，除了華為利空訊息衝擊外，配合盤面KD指標、高檔量價關係、類股輪動快速，以及當沖占比衝高等四項市況來看，都顯示出大盤從3月反彈以來，已進入到波段相對高點，且距離美國總統大選越來越近，根據歷史經驗，9、10月市場對選舉相關訊息的反應會較為明顯，相對不利大盤上攻，建議可以從獲利角度抽回部分資金，待利空訊息適度消化後再進場布局。

凱基投顧指出，電子族群為近日台股下跌元兇，且連兩日增量下跌，領先大盤跌破月線，表現較為弱勢，而指數技術面型態進入三角收歛整理末端，預期後續走勢隨時可能出現多空攤牌。

不過，就籌碼動向觀察，大盤近兩日下跌約176點，但外資合計僅賣超36.28億元，賣壓其實不重，而先前弱勢的櫃買指數表現也開始出現比集中市場強的跡象。

蕭乾祥認為，目前熱錢大浪趨勢未改變，即便指數短線有跌破月線的可能，預期整體修正幅度也不會太大，類股輪動的多頭格局可望延續。