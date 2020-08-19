8月19日一分鐘強弱勢股

8月19日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

強茂（2481）

10

7月單月毛利率已超過23％、成為特斯拉供應鏈，股價受激勵

動力-KY（6591）

9.97

上半年稅後純益4,964萬元，年增逾2倍、EPS 1.78元，表現亮眼

奇鋐（3017）

9.97

Q2稅後盈餘5.67億元，季增1.92倍，19日股價創歷史新高

慧友（5484）

9.97

Q2 EPS 0.47元由虧轉盈，5日線支撐，19日股價帶量上攻

中釉（1809）

9.96

權值股疲軟，資金轉進傳產，陶玻族群強漲，連兩日拉長紅Ｋ棒

麗正（2302）

9.93

口罩搶購潮再現，7月營收月增3.32％，股價一舉突破5日線、季線

迅得（6438）

9.93

上半年EPS 2.6元，賺贏去年全年，股價連五紅，三大法人買超954張

誠美材（4960）

9.89

Q2 EPS -0.01元每股虧損縮減、韓廠退出偏光板市場，價格可望提升

江申（1525）

9.89

車市復甦，車用概念股回溫，7月營收月增32.6％，股價連五紅

麗臺（2465）

9.88

比特幣價格17日創今年新高，挖礦概念股受惠，外資賣超15張

製表：鄭郁平

8月19日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

萬達光電（5220）

10

短線漲幅過大拉回整理，股價跌破60元，5日線失守

同致（3552）

9.95

Q2虧損增加，股票跌破5日均線，三大法人買超954張

網龍（3083）

9.95

新作出師不利、手遊開發喊卡，訊息面衝擊，股價跌逾4個月來新低

茂迪（6244）

9.84

太陽能股賣壓沈重，股價跌破5日線支撐，外資小買141張

智冠（5478）

9.16

旗下網龍新作失利，影響IP開發進度，股價跌破5日線、月線

國碩（2406）

7.86

太陽能族群漲多拉回，股價連二黑，5日線失守，外資小賣77張

華星光（4979）

7.29

三大法人連四日賣超1,542張，月線失守，股價連四黑

圓展（3669）

6.88

近三個月大漲247.11％，19日股價終結連五紅，三大法人連四日賣超

科嘉-KY（5215）

6.49

漲多後連兩日拉回，跌破5日線，月線有守，外資買超240 張

光鋐（4956）

6.17

三大法人連兩日賣超1,709張，19日短中長期均線皆失守

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平
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