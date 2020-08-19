8月19日一分鐘強弱勢股
8月19日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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強茂（2481）
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10
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7月單月毛利率已超過23％、成為特斯拉供應鏈，股價受激勵
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動力-KY（6591）
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9.97
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上半年稅後純益4,964萬元，年增逾2倍、EPS 1.78元，表現亮眼
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奇鋐（3017）
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9.97
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Q2稅後盈餘5.67億元，季增1.92倍，19日股價創歷史新高
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慧友（5484）
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9.97
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Q2 EPS 0.47元由虧轉盈，5日線支撐，19日股價帶量上攻
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中釉（1809）
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9.96
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權值股疲軟，資金轉進傳產，陶玻族群強漲，連兩日拉長紅Ｋ棒
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麗正（2302）
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9.93
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口罩搶購潮再現，7月營收月增3.32％，股價一舉突破5日線、季線
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迅得（6438）
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9.93
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上半年EPS 2.6元，賺贏去年全年，股價連五紅，三大法人買超954張
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誠美材（4960）
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9.89
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Q2 EPS -0.01元每股虧損縮減、韓廠退出偏光板市場，價格可望提升
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江申（1525）
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9.89
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車市復甦，車用概念股回溫，7月營收月增32.6％，股價連五紅
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麗臺（2465）
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9.88
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比特幣價格17日創今年新高，挖礦概念股受惠，外資賣超15張
製表：鄭郁平
8月19日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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萬達光電（5220）
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10
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短線漲幅過大拉回整理，股價跌破60元，5日線失守
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同致（3552）
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9.95
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Q2虧損增加，股票跌破5日均線，三大法人買超954張
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網龍（3083）
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9.95
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新作出師不利、手遊開發喊卡，訊息面衝擊，股價跌逾4個月來新低
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茂迪（6244）
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9.84
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太陽能股賣壓沈重，股價跌破5日線支撐，外資小買141張
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智冠（5478）
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9.16
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旗下網龍新作失利，影響IP開發進度，股價跌破5日線、月線
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國碩（2406）
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7.86
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太陽能族群漲多拉回，股價連二黑，5日線失守，外資小賣77張
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華星光（4979）
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7.29
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三大法人連四日賣超1,542張，月線失守，股價連四黑
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圓展（3669）
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6.88
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近三個月大漲247.11％，19日股價終結連五紅，三大法人連四日賣超
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科嘉-KY（5215）
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6.49
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漲多後連兩日拉回，跌破5日線，月線有守，外資買超240 張
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光鋐（4956）
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6.17
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三大法人連兩日賣超1,709張，19日短中長期均線皆失守
製表：鄭郁平
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