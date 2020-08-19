台股「開鬼門」嚇跌？爆激似7/15結局大驚

昨天的大盤，距離一萬三千點整數關卡，只有19點之差，今天的大盤，最高點離萬三也只剩50點的距離，但是這兩天都是開高走低，挑戰萬三鍛羽而歸，無功而返。

很多投資朋友開始擔心，連續兩次挑戰前高失敗，盤勢是不是要反轉了？我要告訴你，不應該因為這兩天的下跌，而影響了你的操作！

為什麼這樣說呢？因為今天是台指期結算日，而買權未平倉量最大處，通常就是壓力區，這次的壓力區，就是在一萬三千點大關，而這兩天指數已經兵臨城下，賣方的主力、外資們會乖乖認輸，開城投降嗎？當然不可能嘛！當然是用力倒貨，不能讓指數衝出去，也因此這兩天都是開高走低收黑K，攻不上一萬三千點很正常的。

所以，結算日當天的下跌，並不代表趨勢轉空，舉例來說，上個月的期指結算日7/15，大盤一樣開高走低收黑K，結果呢？接下來幾天瘋狂上漲，在7/28攻上13031點，而3月份的結算日也一樣，大盤開高走低收最低，結果呢？隔天就是最低點8523點的日子，然後大盤展開一段4000多點的大多頭走勢。

也因此，衍伸出我的獨家口訣「結算見轉折」，就是因為在結算前一天及當天，個股漲跌的參考性會降低，所以投資人盡可能不要因為這兩天的波動，而影響對盤勢的看法，應該要看的是，結算完之後，最新的籌碼動向，再來決定操作策略是否要改變。

所以，台股這兩天表現弱勢，一定程度上是受期指結算影響，投資人不需要因此感到緊張，而是要展望未來，要是明天指數衝出去，當然是搭順風車，追逐強勢股，若盤勢仍然關在這個區間，就不宜追高，找尋績優電子股低接，才是好方法喔！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

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