3大法人賣超46億 台股跌破93點拉回12778

科技股走勢疲弱 台股失守12800點

台股開高走低，指數由紅翻黑，終場收跌93.5點，12900點得而復失，並跌破12800點關卡；電子類股持續表現疲弱，類股指數收跌逾1%。

台股加權指數今天收在12778.64點，跌93.5點，跌幅0.73%，成交值新台幣2536.85億元。

電子類股今天表現相對疲弱，金屬機殼廠可成決定將泰州廠賣予中國藍思科技，市場解讀可成可能淡出手機事業，股價表現疲弱，跌破200元關卡，收196元，跌幅4.85%。

台積電與鴻海股價同步開高走低，由紅翻黑，分別收跌5.5元及0.5元。股王大立光股價相對強勢，收漲10元。

傳統產業股漲跌互見，中釉股價強攻漲停，達13.8元，和成也有不錯表現，漲6.28%，帶動玻璃類股表現相對強勁，類股指數漲1.89%。

造紙類股也有不錯表現，類股指數大漲2.5%。中鋼7月合併稅前淨損2.91億元，股價收跌1.22%，影響鋼鐵類股指數收跌0.87%，表現相對弱勢；汽車與塑膠類股指數也同步下挫逾1%。

分析師王兆立表示，台股延續類股輪動走勢，只是主流的電子股走勢趨緩，加上美中關係緊張，預期短期指數可能維持高檔震盪整理格局。

三大法人賣超台股46.06億元

台股今天跌93.5點，收在12778.64點，成交值新台幣2536.85億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣46.06億元。

自營商賣超38.41億元，投信賣超1.3億元，外資及陸資賣超6.35億元。

分析師王兆立表示，台股延續類股輪動走勢，只是主流的電子股走勢趨緩，加上美中關係緊張，預期短期指數可能維持高檔震盪整理格局。