大戶摜壓 30檔逆風衝刺

台股今（19日）加權股價指數收盤報12778.64點，跌93.5點，跌幅0.73%，成交量為2536.85億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有23檔，前10名為強茂 (2481)、慧友 (5484)、動力-KY (6591)、奇鋐 (3017)、中釉 (1809)、精熙-DR (9188)、麗正 (2302)、大魯閣 (1432)、誠美材 (4960)、江申 (1525)以上皆漲停。

今日有27檔超過5％跌幅，跌幅前10名有立積 (4968)、新世紀 (3383)、長華* (8070)、達能 (3686)、太空梭 (2440)、東訊 (2321)、億麗 (2443)、國碩 (2406)、聯合再生 (3576)、安集 (6477)。

上市成交量前10名個股有長榮 (2603)、聯電 (2303)、彩晶 (6116)、欣興 (3037)、華邦電 (2344)、聯合再生 (3576)、友達 (2409)、金像電 (2368)、和桐 (1714)、群創 (3481)。

上櫃有21檔7％以上漲幅，其中前10名為天剛 (5310)、迅得 (6438)、易發 (6425)、牧東 (4950)、順藥 (6535)、瑞基 (4171)、太景*-KY (4157)、東碩 (3272) 、IET-KY (4971)、大學光 (3218)。

今日上櫃有20檔股票有5％以上的大跌，前10檔萬達光電 (5220)、研勤 (3632)、昱泉 (6169)、同致 (3552)、網龍 (3083)、茂迪 (6244)、泰偉 (3064)、燦星旅 (2719)、智冠 (5478)、唐鋒 (4609) 。

上櫃成交量前10名為宣德 (5457)、曜越 (3540)、精星 (8183)、濱川 (1569)、太景*-KY (4157)、廣明 (6188)、元太 (8069)、廣運 (6125)、精材 (3374)、雙鴻 (3324)。

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