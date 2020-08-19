網龍新遊戲開發全數喊卡！ 早盤跌停

智冠（5378）日前在法說會上表示，子公司中華網龍（3083）因近期大作《黃易群俠傳M》推出失利，接下來後續多款遊戲將暫停開發，先以整頓內部研發中心為首要任務，近期將不會再有遊戲大作推出，利空消息衝擊網龍19日股價跌停，盤中股價54.3元，寫4個月來新低。

智冠昨（18）日舉辦法說會，集團財管中心總經理鍾興博在會中坦言，該遊戲表現與原先預期的有很大落差，單月營收500萬～1,000萬元。

受新遊戲出師不利衝擊，網龍原本規劃多款經典端遊IP轉手機遊戲的計畫，如《中華英雄》、《天子傳奇》、《尋秦記》等將全數喊卡，近期將會先調整內部團隊，並整合遊戲研發中心，同時重新檢討遊戲開發失敗的原因，而未來如何照顧好老玩家的「情懷」、激活老玩家回流，是目前網龍最大的課題

因一款遊戲大作開發時間約為一～兩年，市場解讀，網龍接下來恐將面臨無新作推出的空窗期。以財務狀況來看，網龍今年上半年陷入虧損，上半年每股虧損0.12元，主要是因第一季無新作推出，且《黃易群俠傳M》表現不佳所致。法人預期，網龍在今年無新遊戲推出的情況下，全年恐再陷虧損。

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