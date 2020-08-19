可成售廠淡出手機事業 5外資評等不變

金屬機殼廠可成出售泰州廠予陸企藍思科技，淡出手機事業，5家外資維持中立、劣於大盤或減碼評等，目標價最高200元、最低170元。

可成股價今天跳空開低20元，盤中最低來到186元、跌幅約9.7%，隨後低接買盤進場，跌幅收斂至3%以內，成交量超過1.47萬張。

歐系外資發布研究報告指出，機殼是提升iOS裝置組裝獲利能力的關鍵零件，可成售廠符合重要客戶的中國在地化策略，對台灣供應鏈影響較小，因為藍思科技仍缺乏iOS裝置次組裝業務。考量可成仍需時間填補營收損失，維持「中立」投資評等與目標價200元。

日系外資認為，可成售廠後，在轉型效益發揮之前，未來數年獲利率波動風險較高，今年獲利或許有處分利益挹注，但明後年缺乏iPhone事業恐導致獲利衰退，維持「劣於大盤」評等和目標價190元。

亞系外資分析，可成處分泰州廠有助長期發展，可優化資源並轉攻具有更高附加價值的事業，但新事業恐難填補未來2到3年減少iPhone業務的獲利損失，除非可成發動併購，重申「劣於大盤」評等與目標價171元。

另一家亞系外資重申可成「減碼」評等及目標價170元。美系外資維持可成「劣於大盤」評等，目標價從191元調降到170元。