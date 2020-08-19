8/19美股焦點新聞 重點摘要

美股周二相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-公債殖利率再降 紐約期金升破2000美元

美國公債殖利率持續下降，加上美元走軟，拉抬周二期金再次回到2000美元以上。

分析師指出，即便上周金價大幅回檔，但黃金市場仍屬多頭，包括各國政府與央行實施寬鬆貨幣政策，為修補受疫情衝擊的經濟，加上11月美國大選的不確定性，以及中美局勢似乎逐漸惡化，亦進一步支撐金價走勢。

周二(8/18)報價，12月黃金漲14.4美元，報每盎司2013.1美元，9月白銀漲0.41美元，報每盎司28.08美元，10月白金漲7.8美元，報每盎司975.4美元，9月鈀金跌5.5美元，報每盎司2228.3美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-空頭回補 激勵LME期銅觸及4周高點

因最大金屬消費國中國汽車銷量上升，以及工廠活動反彈，樂觀投資氛圍，吸引投資人空頭回補，激勵基本金屬期貨全漲，其中期銅漲近1.9%，為表現最佳之金屬，並觸及4周高點。

此外，分析師表示，LME鋅庫存和鉛庫存持續增加，均創2018年9月以來高點，估計若未來庫存仍未消化，恐對期鋁、期鋅價格構成一定壓力。

周二(8/18)報價，期銅上漲121.5美元，報每公噸6567.5美元；期錫上漲279美元，報每公噸17600美元；期鎳上漲76美元，報每公噸14675美元；期鋅上漲16.5美元，報每公噸2458.5美元；期鋁上漲17.5美元，報每公噸1773.5美元；期鉛上漲17美元，報每公噸1988美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-保守觀望 美國原油期貨收近平盤

受益於美國石油協會(API)上周公布的數據指出，美國原油庫存減少400萬桶，優於市場預期，與產油國聯盟(OPEC+)7月份對減產配額的遵循度自95％提升至97％之利多因素影響，OPEC+預計即將於本周召開的部長級委員會議，將引發市場關注，分析師認為，在召開會議評估減產協議之前，油價基本會維持在現有水平。

儘管如此，新冠肺炎疫情目前尚未有減弱的跡象，加上美國國會截至目前為止針對新紓困法案依然未能達成共識，故投資人觀望氣氛濃厚；其中美國原油維持平盤，倫敦原油漲幅0.2%。

美國NYMEX-9月輕質原油報每桶42.89美元；9月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.26美元；9月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.28美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.9美元，報每桶45.46美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-需求疲軟 周二紐約期棉反轉收跌

因市場持續對暗淡的需求前景擔憂，且美國作物狀況有所改善，美周作物進度報告顯示45%的作物處於良好，高於前一周的的42%，致棉價承壓下跌，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨下跌0.23美分，跌0.4%，收盤每磅62.39美分；而12月棉花期貨下跌0.35美分，跌0.6%，報每磅62.93美分。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-運價回落 BDI指數下跌0.8％

受海峽型船與巴拿馬型船運價下跌的壓力，導致乾散貨BDI指數跌近25點，鐵礦石業者指出，即使中國近期鐵礦石需求樂觀，但新冠疫情對國際大部分主要經濟體，仍然造成年度利潤下降4%的衝擊。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌12點，收1586點，跌幅逾0.8%；海岬型運費指數(BCI)下跌25點，收2375點，跌幅1%；其平均日租金為每艘19693美元，減少207美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌21點，收作1798點，跌逾1.2%，其平均日租金為每艘16181美元，減少191美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲6點，收作949點，漲幅0.6%。

（商品行情網 王聖為 ）

6. 標普創收盤新高 正式進入牛市

周二標普500指數創下歷史收盤新高，完全收復了新冠肺炎大流行引爆的巨大跌幅，並成為該指數最具戲劇化的復甦之一。

美國7月新屋開工數創下近4年來最大增幅，亦增強市場樂觀情緒。

周二收盤，道瓊工業指數跌66.84點或0.24%，為27,778.07點。標普500指數漲7.79點或0.23%，為3,389.78點。那斯達克指數漲81.12點或0.73%，為11,210.84點。

標普500指數11大類股跌多漲少，受亞馬遜帶動，非必需消費品類股勁揚1.46%，在11大類股中表現最佳，其次為通訊服務股漲1.09%。亞馬遜上漲4.1%，成為漲幅最大的成分股。科技股漲0.39%，亦為大盤帶來支撐。能源股跌1.71%，表現最疲弱。

規模達數兆美元的財政與貨幣激勵措施使華爾街現金滿盈，並促使追求收益的投資人轉向股市。亞馬遜與其他高成長型科技股則被視為是克服這場新冠危機最可靠的族群。

標普500指數確定創下歷史收盤新高，按一般定義，該指數在3月23日跌至疫病大流行期的低點後，現在正式進入牛市，與該低點相比，標普500指數上漲了55%，這103天內的漲幅亦創下87年來新高。這一波起自於2月底的熊市，也成了標普500指數有史以來最短的熊市。

儘管標普500指數正式宣告進入牛市，但投資人對經濟基本面的疑慮仍然揮之不去。家得寶（Home Depot）與沃爾瑪（Walmart）公布強勁的業績報告，但市場反應冷淡，亦使大盤漲幅受抑。

家得寶上季同店營收創下至少20年來最強勁的增長，但股價下跌1.1%，因分析師認為該公司營收可能已經到頂。沃爾瑪上季線上銷售收入創下史上最大增長，但股價收跌0.9%。

Incapital首席市場策略師Patrick Leary表示，標普500指數表現令人驚艷，但不確定這反映出整體經濟體質。這波漲勢更多與流動性、接連的經濟支持措施及美元走軟所觸發的資產通膨有關。

那斯達克指數周二的表現仍然亮眼，自6月初確定完全收復新冠疫情造成的重挫以來，第18度改寫歷史收盤新高，亦為今年以來第34度在收盤時締造新猷，表現遠優於2019年全年31度及2018年全年29次創歷史收盤新高。

（時報編譯 柯婉琇）

7.美股消息面：7月新屋開工月增22.6％ 創近4年來最大增幅

美國商務部周二公布，7月新屋開工數月增22.6%，創下2016年10月來最大增幅；以年率計達149.6萬戶，超出市場預期的124萬戶。7月建築許可數月增18.8%，以年率計為149.5萬戶，亦超出市場預期的132萬戶。

美國政府擴大對華為的制裁使美中兩國之間的緊張局勢加劇，帶動避險需求，以及受惠於美元繼續走軟，周二國際金價重返2000美元大關。終場紐約12月期金收漲0.7%，報每盎司2013.1美元。現貨金尾盤漲0.95%，報每盎司2002.5美元，盤中最高漲1.67%，報2016.9美元。

石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+的減產執行率良好，緩解投資人對新冠肺炎疫情不利於石油需求前景的擔憂，周二紐約期油收平，報每桶42.89美元。倫敦布蘭特期油收漲9美分，為每桶45.46美元。

媒體報導，甲骨文（Oracle）有意收購社群媒體抖音的美國、加拿大、澳洲與紐西蘭業務，且甲骨文與微軟取得的進展，已經遠遠領先其他已表達收購興趣的公司。稍早前美國總統川普更表示，甲骨文是一間好公司，不排除由甲骨文接手抖音美國業務的可能性。

受此消息影響，周二甲骨文股價收漲2.20%，報55.18美元。

媒體報導，消息人士透露，企業軟體巨頭甲骨文有意接手抖音的美加澳紐四國業務，並已經展開協商。甲骨文擬與數家已持有抖音股份的美國創投公司所組成的團隊合作爭取抖音的海外業務。金融時報更點名美國成長型股權投資公司General Atlantic與創投公司紅杉資本（Sequoia Capital），是其中兩家準備與甲骨文合作的投資方。

微軟為了向中國科技公司字節跳動收購抖音資產，已經與美國政府展開合作，但甲骨文共同創始人與執行董事長艾利森（Larry Ellison）向來支持川普，並在今年稍早為川普舉行競選募款活動。川普上周簽署行政命令，以危及國家安全為由，要求字節跳動在90天內剝離TikTok美國業務，否則美國將全面封鎖這個熱門的短片分享軟體。

稍早前美國財政部長穆努欽接受媒體訪問時，對甲骨文參與競標抖音海外業務的消息表示不予置評，但他強調美國政府批准的任何交易都會確保抖音成為一家總部位於美國的企業，使美國的數據獲得保護。

（時報編譯 柯婉琇）