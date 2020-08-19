雙王與聯發科回神 台股早盤收復12900

美國以高科技股為主流那斯達克指數（NASDAQ），周二改寫歷史新高，刺激台股電子族群短多回神，包括雙王之權王台積電、股王大立光，還有IC設計多頭指標聯發科等，率盤面上科技股止跌回穩，加上國泰金、富邦金與兆豐金等重量級權值股負責穩盤，使集中交易市場加權股價指數周三早盤以來，呈開高趨堅格局，並收復12900點。

周三甫開市的指數暫報12904.84點，上漲32.7點，已直接收復12900點，之後盤勢持穩上攻，最高指數一度來到12950點，但並未破昨日高點12981點，顯示市場逢萬三關卡的心理壓力相對沈重。不過，目前的政策面、資金面與基本面，仍有利短多老神在在上攻，使盤勢也暫呈欲小不易格局。

早盤表現弱勢的集團股，包括中鋼、國巨、南亞科、長榮航、華航、日月光投控、聯電、台塑、南亞、台塑化、台玻與和碩。不過，除雙王與聯發科等權值股回穩外，包括中信金、第一金、鴻海、中華電、友達、群創、廣達、台化、台泥、亞泥、統一、長榮、遠東新、台灣大與台達電等，也多臉色紅潤。

上市、櫃股票早盤表現不錯者，包括玉晶光、穩懋、創意、世芯-KY、華碩、ABC-KY、合一、中天、國光生、高端疫苗、譜瑞-KY、祥碩、康舒、茂矽、皇田、強茂、欣興、南電、富邦媒、中裕、撼訊、上緯投控、普生、聯詠及健策等。

迄上午9：41的加權指數暫報12931點，上漲59點，漲幅0.47%，成交806億元。