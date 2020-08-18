坑殺中部大金主逾10億 傳康友董座藏匿這

昔日生技股王康友爆發重大掏空疑雲，董事長黃文烈已於8月初人間蒸發，由於公司財報難產，證交所宣布周二（18日）起停止買賣。

有周刊報導，中部營建圈金主遭套牢15億，慘淪最大受災戶，且大股東打電話給黃文烈，手機關機轉語音信箱，由於黃持有新加坡護照，外傳人可能藏匿在新加坡。

2018年黃文烈賣股票，引發股價重創風暴後，也打擊公司形象，今年7月底，又傳出黃在廈門有個人超貸等糾紛，緊接著又爆出大陸孫公司「六安華源製藥」機器設備早已抵押等連串事件。

結果8月初起黃文烈等經營高層1天連6人落跑，加上交不出第2季財報，證交所下令18日起暫停買賣，受此消息衝擊，昨（17日）股價摜殺第7根跌停，並以上市以來最低價56.6元作收。

鏡週刊報導，協益鋼鐵董事長黃光孚今年6月才進董事會，個人和公司持股康友近1成、逾9,000張，粗估至少被套牢15億元損失慘重；另一名北部殯葬業者，在友人介紹下，以1張16萬元買進，共砸了1.5億也血本無歸。

據了解，黃文烈已經出境，由於黃持有新加坡護照，人可能躲在新加坡，有大股東透露，打電話給他，只聽到「您撥的電話未開機」的語音訊息，痛批他避不見面、很不負責任。

而上萬名遭坑殺的小股東更是欲雨無淚，透過line群組成立自救會，市場傳出有人賠光千萬，有人想要認賠殺出也賣不掉，甚至好幾天睡不著，吃安眠藥也沒用。

（中時新聞網 吳美觀）