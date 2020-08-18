華為冰風暴 五千金急凍

美總統川普宣布將華為38家子公司列入黑名單，出口禁令進一步擴大，衝擊台科技股表現，除了身處風暴中心的聯發科慘見跌停之外，包括大立光、祥碩、矽力-KY、信驊、譜瑞-KY的「五千金」也同步下殺，上市櫃18日市值合計蒸發逾2,600億元。

受美擴大制裁華為利空消息干擾，台股18日不但未能成功攻上萬三大關，指數還拉回下跌83點，收在12,872點，電子股成重災區，「去美化」受惠指標聯發科罕見亮燈跌停，創近32個月以來首見，兆元市值同步宣告失守。

影響所及，促使華為供應鏈全面下殺，股王大立光下跌4.74％，市值跌破5千億元大關，股后祥碩也重挫5.34％，高價股調節賣壓湧現。

華南投顧董事長儲祥生指出，川普此次將華為子公司列入黑名單，進一步限縮晶片供應，繼高通之後，聯發科恐將受到管制，去美化受惠指標變成受害震央，打亂市場對其未來想像空間。

加上目前陸廠尚未具備自行研發的實力，也代表未來當華為手機關鍵零組件庫存用罄，就沒辦法再生產出貨，看起來已有要把華為往「死裡打」的味道，影響範圍不光光是IC設計等業者，中長期對手機、甚至伺服器供應鏈都有可能造成不小衝擊。

尤其華為是大立光第二大客戶，占營收比重超過兩成，且在高階機種出貨量衰退預期之下，鏡頭銷售狀況將有調整風險，蘋果新機也面臨中國大陸市場銷售衰退的隱憂，市場擔心即便蘋果可望因華為禁令受惠，但不見得能全面補上業績缺口，外資18日也趁勢減持大立光，單日賣超583張，創今年以來次高減碼紀錄。

高價股之中，以同樣具有華為概念股色彩的矽力-KY跌勢最重，股價打落跌停，截至收盤仍有逾百張賣單高掛；信驊、譜瑞-KY也分別下跌3.78％及1.73％，台股「五千金」全盤皆墨。

群益投顧董事長蔡明彥分析，美中貿易會商、以及美新紓困措施卡關及印度杯葛小米、OPPO零組件進口，已牽動市場不安情緒，再加上美國加強對華為封殺動作，更讓漲多的高價股出現明顯修正。

整體來看，大盤再次在萬三關前卻步，在電子族群面臨調整壓力下，短線可留意績優傳產股續強表現，AI、5G、物聯網中長線發展趨勢不變，預料整理後電子業績股仍有反彈機會。

針對美國新一輪華為禁令的後續關注焦點，儲祥生認為，川普祭出緊箍咒對全球相關供應鏈影響程度多大，接下來要看美國政府對細節上如何認定，包括禁制範圍是否把5G手機及基地台一併納入，以及核准規定會不會演變成高通、聯發科都能有條件出貨給華為，都將牽動科技股未來多空動向。