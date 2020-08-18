康友案延燒 證交所提4大措施

康友-KY（6452）掏空事件持續延燒，檢調動作連連，金管會也一再對外說明，證交所18日對康友-KY處理程序及KY公司強化監理提出四大措施，包括為強化投資人對KY公司信心，將對KY公司加強今年上半年財報查核，並與簽證會計師針對重要查核項目進行討論。

一、證交所於接獲投資人檢舉康友公司黃文烈董事長私人投資公司涉有訴訟情事，即洽該公司說明，該公司於109年7月29日以重大訊息對外說明該等訴訟案件對該公司之財務及業務並無影響。

二。證交所復於109年8月5日發現黃文烈董事長涉及異常交易事項，隨即要求公司與簽證會計師提供資料，並要求該公司於8月6日召開重大訊息說明記者會，因該公司未能具體說明並提出相關事證，爰依營業細則第49條之1第1項第9款規定，將其上市有價證券於8月10日起列為變更交易方法，並列入財務重點專區，提醒投資人注意相關風險。後因該公司無法檢送109年第2季財報，公告該公司有價證券自8月18日起停止買賣。

三、本案已啟動跨境查核，確認該公司目前財務業務情形，另調閱會計師工作底稿，以釐清會計師責任；另分析康友有價證券近期交易狀況，了解是否有異常情形，並與投保中心討論對投資人權益保護之可行措施。

四、另為強化對KY公司監理，提升投資人信心，將對KY公司加強今年上半年度財報之查核，並與簽證會計師針對重要查核項目進行討論，進一步強化財報可靠性。另就業績發表會部分，促請公司董事長或獨董親自出席，說明財務業務管理重點，加強投資人信心。

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