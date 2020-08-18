8月18日一分鐘強弱勢股

8月18日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

台玻（1802）

10

7月營收衝今年單月新高，18日股價衝上11.55元，將收復每股淨值

銘旺實（4432）

9.97

紡織股強勢表態，Q2 EPS 0.55元，單季虧轉盈，中止連四季虧損

國光生（4142）

9.97

新冠疫苗臨床試驗，獲食藥署有條件核准，最快月底前啟動

廣錠（6441）

9.96

儲能系統設備出貨好轉，7月營收9,211.1萬元，創近4個月新高

永昕（4726）

9.95

認列出售生物相似藥轉讓收入，Q2 EPS 0.62元，創十年新高

東碩（3272）

9.93

遠距辦公、教學成新常態，帶動筆電銷售，股價連五紅

高端疫苗（6547）

9.92

摘全球最有潛力新冠疫苗第27名，股價站上5日線

曜越（3540）

9.91

PC需求強勁，Q2 EPS 2.09元賺贏去年全年，股價創近12年來新高

映泰（2399）

9.9

美再對華為開刀，比特幣站上1.2萬美元，帶動挖礦概念股走強

精星（8183）

9.87

Q2財報三率三升，大陸車市逐步回溫，有助庫存去化

製表：鄭郁平

8月18日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

聯發科（2454）

9.93

美國擴大封殺華為，恐無法直接出貨，18日市值失守兆元

立積（4968）

9.93

華為概念股股價重挫、供應鏈遭打落，跌破5日線、月線

聯詠（3034）

8.13

7月底奪華為訂單，受美對華為政策收緊影響，恐衝擊出貨

揚智（3041）

7.75

上半年EPS -0.52元，恐陷入連六年虧損，一舉跌破5日線、月線

玉晶光（3406）

7.22

可成傳賣廠、紅潮壓境，蘋概股走跌，三大法人連兩日賣超1,490張

精元（2387）

7.03

17日股價創歷史新高，短線回檔整理，三大法人連兩日賣超3,565張

雍智科技（6683）

7

作為華為5G行動載板供應鏈，相關概念股落漆，外資小買110 張

晶心科（6533）

6.8

美國禁令緊縮，華為供應鏈股價受挫，短中長期均線皆失守

穩懋（3105）

5.32

配合美方於9月停止供貨華為旗下海思，三大法人大賣3,304張

元太（8069）

5.29

三大法人連三日賣超11,334張，股價跌破5日線、月線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平
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