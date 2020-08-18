8月18日一分鐘強弱勢股
8月18日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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台玻（1802）
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10
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7月營收衝今年單月新高，18日股價衝上11.55元，將收復每股淨值
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銘旺實（4432）
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9.97
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紡織股強勢表態，Q2 EPS 0.55元，單季虧轉盈，中止連四季虧損
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國光生（4142）
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9.97
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新冠疫苗臨床試驗，獲食藥署有條件核准，最快月底前啟動
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廣錠（6441）
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9.96
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儲能系統設備出貨好轉，7月營收9,211.1萬元，創近4個月新高
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永昕（4726）
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9.95
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認列出售生物相似藥轉讓收入，Q2 EPS 0.62元，創十年新高
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東碩（3272）
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9.93
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遠距辦公、教學成新常態，帶動筆電銷售，股價連五紅
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高端疫苗（6547）
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9.92
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摘全球最有潛力新冠疫苗第27名，股價站上5日線
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曜越（3540）
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9.91
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PC需求強勁，Q2 EPS 2.09元賺贏去年全年，股價創近12年來新高
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映泰（2399）
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9.9
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美再對華為開刀，比特幣站上1.2萬美元，帶動挖礦概念股走強
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精星（8183）
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9.87
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Q2財報三率三升，大陸車市逐步回溫，有助庫存去化
製表：鄭郁平
8月18日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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聯發科（2454）
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9.93
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美國擴大封殺華為，恐無法直接出貨，18日市值失守兆元
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立積（4968）
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9.93
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華為概念股股價重挫、供應鏈遭打落，跌破5日線、月線
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聯詠（3034）
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8.13
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7月底奪華為訂單，受美對華為政策收緊影響，恐衝擊出貨
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揚智（3041）
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7.75
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上半年EPS -0.52元，恐陷入連六年虧損，一舉跌破5日線、月線
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玉晶光（3406）
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7.22
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可成傳賣廠、紅潮壓境，蘋概股走跌，三大法人連兩日賣超1,490張
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精元（2387）
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7.03
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17日股價創歷史新高，短線回檔整理，三大法人連兩日賣超3,565張
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雍智科技（6683）
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7
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作為華為5G行動載板供應鏈，相關概念股落漆，外資小買110 張
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晶心科（6533）
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6.8
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美國禁令緊縮，華為供應鏈股價受挫，短中長期均線皆失守
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穩懋（3105）
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5.32
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配合美方於9月停止供貨華為旗下海思，三大法人大賣3,304張
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元太（8069）
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5.29
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三大法人連三日賣超11,334張，股價跌破5日線、月線
製表：鄭郁平
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