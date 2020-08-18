台灣疫苗研發新斬獲 國光生高端疫苗飆漲停

國光生自主研發的新冠疫苗獲准有條件進入人體試驗；高端疫苗進入國際媒體全球最具潛力疫苗榜單27名，利多消息激勵下，二檔疫苗股今天股價強勢亮燈漲停。

國光生2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗獲准有條件進入人體試驗，可望成為台灣首家進入人體試驗廠商，今天早盤以跳空漲停價70.6元開出後一價到底，漲停委買張數高掛16385張；激勵同樣也傳出好消息的高端疫苗開高後直奔漲停價98.6元，漲停委買排隊張數超過5000張。

生技類股在疫苗訊息面點火，加上合一Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A，一期臨床試驗結果利多加持，帶動生技股今天全面勁揚，上市生技指數漲幅1.56%；上櫃生技指數漲幅2.88%，居類股之冠。

個股表現除了國光生、高端疫苗外，包括永昕、瑞基、ABC-KY、大學光、美德醫療等均亮燈漲停，合一收漲9.46%，股價來到306.5元，中天漲幅5.02%股價收在92元；杏國上漲4.4%股價收在78.3元，杏輝收在49.05元，漲幅1.34%。

衛生福利部食品藥物管理署17日發布新聞稿指出，考量2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，日前召開疫苗臨床試驗審查專家會議，審查國光生物科技股份有限公司COVID-19候選疫苗「AdimrSC-2f vaccine （COVID-19 S蛋白片段）」的第一期臨床試驗計畫。

高端疫苗日前宣布，與美國國家衛生研究院（NIH）及佐劑公司Dynavax共同合作的新冠肺炎疫苗，已完成動物試驗免疫反應及完全性，並在國際生物科學論文資料庫BioRxiv發布初步成果報告。內容包括動物免疫原性、安全性試驗及免疫偏向測試等結果。未來將作為該疫苗進入人體臨床試驗的證據，預計今年第3季將進入第一期人體臨床試驗。

合一則公告研發中的Anti-IL6全人單株抗體新藥FB704A，第一期臨床試驗結果顯示，無論是針對健康受試者、或類風濕性關節炎病患，皆有良好的安全性與耐受性，也無藥物嚴重不良反應。

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