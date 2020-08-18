散戶狂輸錢？那是你不懂投機交易的真諦

我認為投機交易的真諦是：以小博大。這裡所提及的「以小博大」，並非平常所指的保證金槓桿操作，而是在交易中「如何用較小的虧損去尋求較大的報酬」。一般亦可用風報比稱之。

「以小博大」的代名詞便是投機，投機有廣義與狹義之分。廣義的投機貫徹在我們生活中的方方面面，不僅股市中有投機，現貨市場也有投機，甚至一個生命的生存過程，便是一個投機的過程。單從金錢佔有的角度來給投機下一個定義，便是：抓住機會，投入資源（資金），以期獲得幾倍於投入金額的回報。

投機的目的非常明確，便是賺錢。想歸想，努力歸努力，事實是有的人賺了錢，有的卻賠了本。仔細分析一下，其實道理很簡單：大多數賠錢的人沒有學會以小博大。

以小就是要「付出小的」，可即便是「小的」，很多人仍不願付出，不付出便想博大。肯捨才能有得，懂得取捨，才能擁抱獲利。少數人之所以成功，博到了大，最關鍵的一點便是學會了「以小博大」，整個交易機會取捨拿捏的過程，本身便是一個人性修煉的過程。

成功的交易80%靠心理，只有20%靠技巧與資金控制，但缺一不可。心理就是控制人性的過程。

技巧與資金控制所解決的是：怎麼做的問題；而人性所解決的是：執行的問題！

所以，人性是交易成敗的關鍵，是根本所在。一個交易員技巧再怎麼純熟，預測市場的準確度近乎百分百正確，又如何？

如果無法化為實際的交易行為並且嚴格執行，進而化為實際的報酬，毫無意義。這便是人性的問題了。從事過實際交易的人都有一個共同的體驗，那就是紙上模擬與真金白銀實際進出是兩回事。模擬時看市場往往勝率與報酬率都極好，這是為什麼？

因為輸贏都與自己無關。而到真金白銀投入時，人性的另一面便露了出來，貪嗔癡慢疑….等情緒紛紛湧上心頭，「想贏怕輸」的思緒充斥著心與腦，障礙了客觀與從容。於是事先擬定的計劃，不再被正確執行，結果往往賺小、賠大，最終導致失敗。

面對連續虧損時，不須驚慌、不須哀怨、更無須頹喪，沒有人偉大到會被市場大神針對性對付，買了套、賣了漲偶爾一兩次那是運氣問題，若每次或者總是如此，肯定是心理節奏上出了點問題。這時不妨問自己兩個問題:

一.還要繼續待在市場嗎？答案若是，再問第二題

二.還要繼續賠下去嗎?答案若否，則做下面三項改變

1.專注.2.耐心.3.紀律。

只有真正了解了自己的性格，才能找到適合自己性格的交易法則。

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