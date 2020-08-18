法人下殺華為概念股 台股失守12900

受制美擴大華為禁令，只要含美技術層次的半導體相關產品，都得經美方授權才能出貨，使台股華為供應鏈短線遭受打擊而重挫，尤其聯發科首當其衝，甫開市即高掛停板，其後雖稍見買盤低接，但追價意願薄弱，終場仍予打落跌停板。

聯發科的弱勢，使週邊供應鏈也遭池魚之殃；而台股雙王即權台積電與股王大立光，也雙雙被法人大甩尾，台積電係開高震盪殺低，大立光則係開低殺低，使盤面上短多氣餒，半導體相關股票一度呈現多殺窘境，致盤中指數也一度大跌逾百點。

此外，由於台塑、國泰金、台化、兆豐金、南亞、統一、和碩、廣達與日月光投控等重量級集團股也演出不振，使中鋼、中華電、南亞科、台玻、長榮、亞泥、台泥、富邦金與遠東新等權值股力挺多方無功而返。

集中交易市場加權股價指數迄終場下挫83.97點，跌破12900點，為12872.14點，單日跌幅0.65%，成交2463.72億元。

櫃買市場方面，生技股雖力挺短多，類股指數大漲2.88%，而紡纖、化學、電機、營建與航運等族群也站在多方，但電子股拉回，因類股權值較大，使盤勢高檔承壓，加上鋼鐵、觀光等也類股表現疲軟，使指數開高震盪殺低，終場收跌0.28%，為164.54點，成交565.92億元。

上市櫃股票表現優異者，依然散布在各族群，如被動元件興勤；生技股國光生與高端疫苗；內需股鈊象及富邦媒；虛擬貨幣概念股撼訊；機電股的上銀與亞德客-KY；PCB的欣興、景碩與金像電，及部分觀光美食概念股如美食-KY等，波段行情仍值得留意。

業內人士指出，台股近期逢萬三大關的心理壓力不小，今盤勢雖開高，但最高點觸及12981點即拉回，之後多在盤下整理，顯示中美關係持續惡化，似愈趨變相影響台商出貨大陸相關高科技商品下，使電子股上檔承壓的心理壓力不宜漠視。

不過，低利率、資金潮與下半年景氣將優於上半年，而後新冠疫情時期的報復性消費熱潮值持續追蹤，係大盤並未過分看淡主因，預期在近期在歷史高檔區的量價關係失控前，短期盤勢或仍未脫高檔震盪趨堅架構。

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