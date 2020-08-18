萬三關卡前大震盪 20檔逆風高飛

台股今（18日）加權股價指數收盤報12872.14點，跌83.97點，跌幅0.65%，成交量為2,463.72億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有24檔，前10名為台玻 (1802)、江申 (1525)、國光生 (4142)、美德醫療-DR (9103)、虹光 (2380)、喬鼎 (3057)、蔚華科 (3055)、大魯閣 (1432)、映泰 (2399)及泰金寶-DR (9105)以上皆為漲停。

今日有16檔超過5％跌幅，跌幅前10名有聯發科 (2454)、立積 (4968)、愛普 (6531)、矽力-KY (6415)、新世紀 (3383)以上5檔為跌停，其餘有力特 (3051)、 聯詠 (3034)、揚智 (3041)、玉晶光 (3406)及凱羿-KY (2939)。

上市成交量前10名個股有長榮 (2603)、聯電 (2303)、聯合再生 (3576)、彩晶 (6116)、欣興 (3037)、金像電 (2368)、 國喬 (1312)、瀚宇博 (5469)、群創 (3481)及中石化 (1314)。

上櫃有22檔7％以上漲幅，其中前10名為尚茂 (8291)、銘旺實 (4432)、廣錠 (6441)、永昕 (4726)、東碩 (3272)、天剛 (5310)、高端疫苗 (6547) 、欣厚-KY (4924)、易發 (6425)及曜越 (3540)以上10檔漲停。

今日上櫃有16檔股票有5％以上的大跌，前10檔飛寶企業 (4413) 、泰偉 (3064)、昱泉 (6169)以上3檔為跌停，其餘還有隆中 (6542)、研勤 (3632)、燦星旅 (2719)、佳總 (5355)、金麗科 (3228)、精測 (6510)及元勝國際 (4419)。

上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、廣運 (6125)、元太 (8069)、曜越 (3540)、宣德 (5457)、旺矽 (6223)、精材 (3374)、合晶 (6182)、穩懋 (3105)及加百裕 (3323)。

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