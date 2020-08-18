上市、櫃企業營運快報

今（8/18）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.鑄件大廠永冠-KY看好全球離岸風電市場成長龐大商機，第一階段斥資新台幣52.2億元，在台中港區租地建新廠，今(18)日由董事長張賢銘主持動土典禮，預計2022年第一季量產，第二季小批量出貨，年產8～10萬噸鑄件，生產10MW以上大型離岸風機鑄件。

2.健亞(4130)與轉投資公司浩宇生醫共組的澳洲合資公司，開發「導航聚焦式超音波」NaviFUS系統用於治療中樞神經系統疾病，擬在澳洲進行首次用於阿茲海默症治療的臨床試驗，評估其對於病人的安全性與潛在療效。

此試驗於八月中旬獲得澳洲常春藤名校莫納許大學（Monash University）附屬阿爾弗雷德醫院(The Alfred)臨床創新委員會與人體試驗倫理委員會許可執行，此乃世界首創以腦神經外科普遍使用的「光學導航」系統，結合浩宇專利「定位」技術，將聚焦超音波（Focused Ultrasound, FUS）精準定位於海馬迴，進行治療。

3.致力搭建人工智慧產學合作平台的華碩(2357)AI研發中心(AICS)日前舉辦AICS博士生年度報告大會，除展現第一屆博士生研究成果，以及宣告第二屆計畫正式開跑，預計10月中旬將在台北與新竹舉辦AI論壇，發表現有產學研究成果，提出產業目前與未來面對的議題，號召更多高階學研人才一起投入研究。

4.台北市長柯文哲力推無現金交易政策，北市稅捐處為鼓勵民眾購物消費使用行動支付並儲存雲端發票，即日起至10月15日止舉辦「悠遊付消費，綁定載具都悠遊」活動，民眾只要使用悠遊付消費，並於悠遊付綁定手機條碼，就有機會抽中最高回饋金888元。

5.是方今天宣布，攜手甲骨文推出FastConnect服務，幫助Oracle雲客戶在台利用雲端展現創新，董事長吳彥宏指出，宅經濟趨勢帶動國際雲端大廠在台業務量飆升，持續帶動是方雲端動能。

6.台灣超過八成的中小企業正面臨傳承議題，安永（EY）聯合會計師事務所打造全球新世代學院課程，今年首度舉辦新世代菁英領袖培育計畫「安永新世代寰宇領袖菁英會」，為台灣家族企業的新世代領袖們提供傳承企業相關的多元知識和企業家經驗教戰。

7.超商雙雄—統一超(2912)及全家便利商店(5903)持續推出新業務，為滿足水品消費需求，統一超攜手德記洋行，由德記洋行引進水源取自廣西巴馬的「統一巴馬飲用天然水」將在全台星巴克、7-ELEVEN「Big7」門市及網購通路博客來、7-ELEVEN線上購物中心、康是美網購eShop販售。

全家便利商店則加碼推出「聰明消費卡」，自8月19日起，消費者可使用現金、振興三倍券、電子票證、電子支付(限全家可使用之種類)等支付工具購買。

8.行政院消保處針對市售防疫商品品質、標示及廣告進行檢測查核，抽查15件酒精性乾洗手，其中標示如「預防手部細菌感染」、「淨化細菌病毒」、「對抗99％的細菌、病毒」等，其中涉及違反藥事法規定「涉及非藥物為醫療效能標示或宣傳」達7件，標示不符規定達8件，共13件違規。

9.嘉彰(4942)今年上半年營收雖然年減9.1％，不過，獲利逆勢上揚，主要產品結構調整，毛利率上揚，法人估計，今年營收成長動能有限，但毛利率可望維持23～25％歷史高檔之間，進一步拉動獲利成長，力拚優於去年。

10.為協助台灣企業加速轉型升級腳步，資誠（PwC）聯合會計師事務所舉辦「邁向台灣資本市場論壇-新冠時代之未來企業展望」。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏致詞時表示，全球籠罩在新冠肺炎疫情陰霾，台灣企業身處國際分工體系，未來營運同樣身處於高度的不確定性，儘管無法預期未來經濟情勢發展，但我國資本市場仍是台企的最佳後盾。