今日焦點股 重點摘要

今（8/18）日熱門焦點股如下：

（1）自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）上半年獲利雙雙締造歷史新高，在外資連續多日買超力挺下，今日早盤股價逆勢由黑翻紅！其中，巨大盤中上漲了2%、最高站上323元；美利達股價最高漲到253元。

受到全球市場近期強勁的需求帶動，巨大、美利達上半年分別賺逾半個股本，獲利雙雙創下歷史新高！

其中，巨大集團第二季單季EPS 4.06元，年增逾46％，創單季歷史新高！受惠電動自行車持續在歐洲熱銷及製造廠產能利用率提升，上半年毛利率提升至21.7％，稅後淨利21.51億元，年增24.9％，EPS達5.74元，同樣締造歷史新高。

至於美利達集團，第二季在電動自行車持續熱銷下，大賺10.94億元，EPS高達3.67元、年增率近翻倍成長，單季獲利創歷史次高；上半年稅後淨利15.65億元，年增逾五成，每股大賺5.24元，獲利創下歷史新高。（工商時報 曾麗芳）

（2）美國封殺華為再揮重拳，最新美國國務院宣布，將進一步限制對華為出貨，包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，美國此大刀一揮，市場憂心會衝擊到聯發科，導致無法出貨華為。

聯發科今在此利空傳言打擊下，聯發科(2454)今日開盤跳空跌停，直接下殺到617元，其後儘管跌停打開，但跌幅還是在9%附近，一口氣摔下五日線、月線，現在僅剩季線支撐。

美國國務院宣布，將加大華為禁售令，阻止華為取得未經特別許可的半導體，其中包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，此舉無疑是想完全阻斷華為後路，讓其難以翻身。

今年以來美國、華為衝突持續升溫，原先看好華為自家海思晶片在斷炊後，聯發科可以短線補上缺口，扮演華為5G晶片的救火隊，故市場一片叫好，認為聯發科將是華為禁售令下的受益者，惟如今美進一步限制對華為出貨，包括由外國公司藉由美國軟體或技術而開發或生產的晶片，這恐衝擊到聯發科原先的一盤好棋，這也使得今聯發科罕見跌停。

聯發科主要客戶為大陸品牌智慧機廠，除華為外、還有OPPO、小米、vivo、魅族等，而聯發科5G晶片也預計本季起會出貨非大陸市場，惟初期占比恐仍低，大陸市場仍是聯發科重中之重。（時報資訊 王逸芯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：昨獲三大法人聯手買超14426張，加上昨夜ADR上漲2.27%，支撐今早股價續漲至440.5元。

2.東陽(1319)：前7月每股稅前賺0.83元，AM接單看逐月升，獲外資連兩日買超，帶動今早股價漲逾2%，突破5日線、季線。

3.鈊象(3293)：7月單月賺逾半個股本，今早股價逆漲近2%。

4.太空梭(2440)：昨外資買超40張，激勵早盤股價逆漲逾9%。

5.宏致(3605)：短均揚升，不理外資連日賣超，早盤股價續漲逾4%，拿回30關。

6.達邁(3645)：PI膜商機發酵，Q2每股盈餘0.8元已逼近去年全年，吸引投信擴大買超，激勵今早股價逆漲逾4%。

7.華夏(1305)：看好下半年PVC需求復甦，短期供需失衡商機可期，早盤帶量強漲逾3.5%，一度重返20元關、登3個月高價。

8.揚智(3041)：Q3拚營運回溫，惟全年仍難逃虧損，股價重挫近7%，5日線告失。

9.美食-KY(2723)：花旗環球證喊買進且升價，外資連5日買超，晨盤上揚。

10.聯發科(2454)：美掐斷華為恐遭殃及，早盤爆量重摔至617元跌停價。

11.日勝生(2547)：不畏外資轉賣超，推案題材激勵，買方力拱，股價高漲逾6.5%，持平前波高點。

12.長華*(8070)：下半年獲利表現，新股上市題材，晨盤再拉22.95元漲停。

13.立積(4968)：華為概念股慘遭波及，早盤重摔至跌停。

14.技嘉(2376)：宅經濟發威，內外資高喊3位數，早盤漲逾4.5%。

15.中釉(1809)：Q3營運樂觀，外資連2日買超，早盤挾量攻漲停。

16.東碩(3272)：外資昨轉買超，開盤即漲停。

17.康那香(9919)：口罩獲美FDA銷售許可及歐洲CE認證，早盤漲逾4%。

18.國光生(4142)：新冠疫苗人體實驗獲准，激勵開盤跳空鎖漲停，躍上70元大關。

19.永昕(4726)：Q2每股盈餘0.62元，創下十年新高，晨盤一度觸頂，攻克50元及月線。

20.精星(8183)：外資連2買，早盤吸引買盤搶進，火速攻上漲停，攻20元及2年高。

21.云辰(2390)：Q2每股賺0.89元，早盤放量彈升4%，收復月線。

22.茂林-KY(4935)：Q2營收、獲利同步創高，獲外資連5買，晨盤勁揚4%，攻克季線。

(時報資訊)

（4）離岸風電族群走堅，世紀鋼盤中站上111元關卡，觸及漲停，寫下股價新高。永冠-ky風機鑄件產能持續滿載，早盤股價一度攻漲停價108元。

政府大力推動能源轉型，非核家園目標不變，核電廠將正式在2025年走入歷史，屆時將由再生能源、天然氣、火力發電等多元電源撐起台灣發電。其中，離岸風電、太陽光電等綠電發展備受關注。

台股承壓走低，不過資金輪動至風電族群，表現相對有撐。受惠離岸風電挹注大單，世紀鋼手上握有沃旭和CIP風電訂單，加上傳統鋼構訂單增加，營收成長動能強勁，股價點火最高至111元，攻上漲停，同步寫下歷史新高；新光鋼漲逾2%、至30元。

台電離岸二期風場預計2024年併網，裝置容量達300MW，由永崴投控子公司富崴能源股份有限公司得標。永崴投控股價走堅，盤中最高來到43.9元。

台船配合政策，近年積極發展離岸風電事業，目標離岸風電事業在2025年時將挹注營收達1/3，台船最高至26.25元；上緯投控主力產品包含防腐耐蝕材料、風力葉片材料等，股價今天最高站上108.5元，漲逾8.5%。

永冠-ky風機鑄件產能持續滿載，更斥資52億元設立海上風電鑄件廠，永冠股價一度攻上漲停108元；潤泰材（8463）也入離岸風電基座水下灌漿材，股價同樣一度觸及漲停價位40.35元。（中央社）

（5）鑄件大廠永冠-KY台中港工業專業區廠區今天舉行動土典禮，預估2022年第2季投產，永冠-KY今天股價一度觸及漲停108元，創2017年4月上旬以來波段高點。

永冠-KY集團在台灣和中國大陸共6個廠，包含江蘇鋼銳、寧波永祥、上海鑄一、寧波陸霖、東莞永冠、永誠亞太等，主要銷售地區包括中國港澳（54%）、歐盟（22%），美洲（7%），台灣（5%）、亞洲其他地區（12%）。

展望未來布局，永冠-KY表示，1年到2年短期目標再生能源類產品將為主要成長動能，預估今年出貨噸數目標16.5萬噸到17.5萬噸，明年風電需求旺盛加上其他產業復甦，預估明年出貨表現可較今年佳。

在3年到5年中期目標，永冠-KY預估台中港風電生產基地將於2022年第2季投產，主要生產大型風機類鑄件和產業機械鑄件，目標市場包括台灣及中國以外的海外市場。

台中港廠區投資額第1期約新台幣52.2億元、第2期加工廠約10億元，預估年產能約8萬噸到10萬噸，第1和2期產能約4.5萬噸，預期2023年達25%產能，2024年達75%產能，2025年達100%產能。

永冠-KY預期到2023年，台中廠量產台灣離岸風電市場需求，加上泰國廠完工，集團年總產能預計將超過25萬噸；預估到2025年，泰國廠產能可規模化，台中廠向歐美離岸風電市場輸出，最快集團在2024年總產能可達到30萬噸。（中央社）

（6）美國收緊對華為限制，法人評估聯發科晶片出貨恐受影響下滑，供應鏈包括精測、日月光投控、雍智、京元電等盤中股價明顯走弱，來到波段低點。

美國總統川普的政府17日宣布，將進一步收緊對中國華為（Huawei）的限制，以打擊華為取得商用晶片的管道。根據聲明，商務部將38家華為子公司列入其實體名單，這些名單列出禁止接收某些敏感科技的外國公司，並讓華為的臨時通用許可證到期。

外資法人報告指出，包括聯發科在內所有使用電子設計自動化（EDA）工具的IC設計業，在取得美國政府許可前，都將無法出貨給華為。

法人指出，今年下半年聯發科4G晶片在華為手機的比重在50%到54%區間，在華為5G手機比重約60%到63%區間，整體下半年聯發科晶片在華為手機比重約55%到58%區間。

法人說，聯發科無法出貨給華為手機晶片的出貨損失，部分可透過提供給Oppo、Vivo、小米等其他中國大陸手機廠商或是韓國三星（Samsung）手機彌補，不過整體來看，法人預估在4G手機領域，今年下半年聯發科晶片的出貨量仍可能減少1200萬組，在5G手機領域可能減少450萬組。

報告指出，新措施將影響華為手機尋求非美國第二供應鏈的可能性，相關供應鏈包括精測、日月光投控、京元電恐受衝擊。

測試介面廠精測今天早盤走弱，最低來到700元，大跌逾7%，是2個月來波段低點，隨後跌幅收斂，來到703元，下跌6.6%。

封測大廠日月光投控早盤來到67.6元，下跌1.17%。日月光投控先前預估第3季從8月下旬開始，美國對華為禁令可能影響日月光投控IC封測及材料業績約5%。

晶圓測試廠京元電早盤走弱，最低來到34元，下跌5.8%。

與聯發科合作關係密切的測試介面廠雍智早盤跌幅加深，最低來到283.5元，下跌5.5%，是近2個月來低點。（中央社）

（7）美國擴大圍堵華為，手機晶片廠聯發科恐無法向華為供貨，歐系及美系外資下修目標價至720元、750元，另一家美系外資維持目標價880元。

聯發科股價今天跳空跌停617元，但未鎖死，成交量超過2.4萬張。

歐系外資發布研究報告指出，美國禁止使用美方技術的廠商向華為供貨，恐影響聯發科出貨成長空間，將今明年每股盈餘預估值調降6%、12.2%至19.5元、28.73元，投資評等從「優於大盤」降至「中立」，目標價由800元下調到720元。

美系外資原本預估華為將貢獻聯發科今明年5G晶片出貨24%、35%，美國擴大圍堵華為後，已將華為今年5G晶片出貨調降至700萬到800萬顆，明年恐歸零；考量聯發科產品組合及成本結構優勢，5G市占仍有望上看30%，重申「買進」評等，但目標價從825元下修到750元。

另一家美系外資說，聯發科5G晶片出貨每減少4000萬顆，將影響2021年每股盈餘約新台幣6到7元，聯發科雖可受惠其他品牌客戶市占提升，仍難完全彌補華為出貨損失，但長期在5G手機前景看好，維持「加碼」評等與目標價880元。（中央社）