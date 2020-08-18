8/18美股焦點新聞 重點摘要

美股周一相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元下滑 紐約期金漲逾2.5％

因公債殖利率下降，以及美元走低，增加黃金避險吸引力，使周一期金上漲逾2.5%，創下近4個月以來單日最大漲幅。

分析師表示，市場走勢仍以新冠肺炎疫情消息為主，並期待各國政府與央行採取寬鬆貨幣政策，以繼續支撐金價，但如果金價跌到1920美元至1930美元上下，就表明金價走疲。

周一(8/17)報價，12月黃金漲48.9美元，報每盎司1998.7美元，9月白銀漲1.58美元，報每盎司27.67美元，10月白金漲8.5美元，報每盎司967.6美元，9月鈀金漲90美元，報每盎司2233.8美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-供應減少 激勵LME期鎳觸及9個月高點

據菲律賓地質局數據顯示，今年1至6月鎳礦石開採較去年同期下降28%，至10萬2310噸，引發市場擔憂供給不足，進而吸引投資人空頭回補，激勵期鎳漲逾1.6%，並觸及9個月高點。

此外，分析師表示，據LME錫庫存量顯示，期錫庫存增加1100噸或25.7%，至5375噸，導致市場憂心需求疲弱，恐對期錫價格構成一定壓力。

周一(8/17)報價，期鎳上漲233美元，報每公噸14599美元；期錫下跌279美元，報每公噸17321美元；期鋅上漲74.5美元，報每公噸2442美元；期鋁上漲10美元，報每公噸1756美元；期銅上漲79.5美元，報每公噸6446美元；期鉛上漲20.5美元，報每公噸1971美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-減產利多 美國原油期貨反彈2.1％

據了解，產油國聯盟OPEC+於7月的減產協議執行率為97%，此消息將有利於控制原油供應並減少全球庫存。但分析師認為，歐洲及其他地區有部分新冠肺炎確診病例出現，需求面仍需關注，若疫情持續惡化，將可能會限制油價上漲的空間。

此外，中國國營石油公司已經初步計畫於8月和9月，運送約2000萬桶美國原油，業界人士認為，中國對原油需求有較明顯改善，雖然不大可能觸發牛市，但對油價還是會帶來正向刺激，吸引買盤進場。其中美國原油漲幅 2.1%，倫敦原油漲幅1.3%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.88美元，報每桶42.89美元；9月熱燃油維持平盤，報每加侖1.24美元；9月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.27美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.57美元，報每桶45.37美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-美元走軟 周一紐約期棉反彈上漲

受美元走軟提振，及美一周來棉花的種植條件將進一步下降，美元指數下跌，使以美元計價的商品相對便宜，吸引買盤進場，棉價應聲反彈上漲，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨上漲0.33美分，漲0.5%，收盤每磅62.62美分；而12月棉花期貨上漲0.43美分，漲0.7%，報每磅63.28美分。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-運價支撐 BDI指數微漲0.2％

受整體市場交易氣氛清淡，海峽型船運價略為走跌，但由於東南亞市場需求表現良好，帶動超輕便型船漲逾1.7%，抵銷海峽型船運價所帶來的損失。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲3點，收1598點，漲幅逾0.2%；海岬型運費指數(BCI)下跌2點點，收2400點，跌幅0.1%；其平均日租金為每艘19900美元，減少16美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌5點，收作1819點，跌逾0.3%，其平均日租金為每艘16372美元，減少43美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲16點，收作943點，漲幅1.7%。

（商品行情網 王聖為 ）

6.科技股領軍 那指再創新高、標普仍差一步

受輝達等科技股上漲帶動，周一那斯達克指數再創歷史收盤新高，標普500指數小漲，距2月19日創下的歷史收盤高點仍僅呎尺之隔。

受金融股與工業股下挫拖累，周一道瓊工業指數收跌0.31%，為27,844.91點。

標普500指數收漲0.27%，為3,381.99點，距歷史收盤高點3,386.15點僅一步之遙。

那斯達克指數收漲1%，為11,129.73點，為本月第5次改寫歷史高點。

標普11大類股漲多跌少，以非必需消費品類股漲1.21%、地產股漲0.89%、科技股漲0.67%表現最佳。金融股下挫1.54%，表現最疲弱。

輝達大漲6.7%，收在493.48美元，股價創下歷史新高，為標普500指數與那斯達克指數帶來的提振最大。兩名分析師在輝達周三發布季報前調升其目標價。

科技巨頭微軟漲0.66%、Alphabet漲0.68%，亦為那斯達克指數帶來提振。

亞馬遜漲1.09%，收在3,182.41美元，消息人士透露，亞馬遜有意取得全球主要雲端運算公司Rackspace Technology的少數股權。Rackspace應聲大漲10.30%，收在18.31美元。

生物製藥公司Principia Biopharma飆漲9.38%，收在99.25美元，創下歷史新高。法國製藥巨頭賽諾菲宣布將以每股100美元現金、約37億美元收購Principia。

巴菲特投資的控股公司柏克夏海瑟威公布第二季新增價值達5.62億美元的巴里克黃金（Barrick Gold）持股。巴里克黃金股價暴漲12.54%，帶動紐蒙特黃金公司（Newmont）漲7.10%、Freeport-McMoRan漲2.32%。標普材料股指數收漲0.38%。

在公布財報前，主要連鎖零售商勞氏公司（Lowe’s）與家得寶均漲逾2%。

（時報編譯 柯婉琇）

7.美股消息面：陸增購美原油＋OPEC＋落實減產協議 油價走高

消息人士透露石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+於7月的減產協議執行率高達97%，以及白宮表示對中國履行首階段貿易協議感到滿意。此前媒體報導，中國國有石油公司中石油及中國最大煉油廠中石化，已初步預訂於8月與9月運送至少2,000萬桶美國原油的油輪。周一紐約期油收漲88美分或2.1%，為每桶42.41美元。倫敦布蘭特期油收漲57美分或1.3%，為每桶報45.87美元。

受美國公債殖利率下滑與美元匯率微跌帶動，周一紐約12月期金收漲48.9美元或2.5%，為每盎斯1998.7美元，盤中最高升至2000.35美元。

全美住宅建築商協會（NAHB）公布，美國8月房市指數為78，較7月的72攀升，超出市場預期的74，並追平1998年12月創下的新高紀錄。

市場風險偏好回升，美元走低，美元指數跌0.21%，報92.817。

紐約聯儲8月製造業指數為3.7，較7月的17.2大幅放緩，並遠低於分析師預估的15。

（時報編譯 柯婉琇）