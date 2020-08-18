聯發科與股王重挫 台股早盤萬三關前承壓

受制美國擴大華為禁令施行範疇，使市場解讀聯發科未來出貨將受限，致該股周二甫開市即跳空大跌，掛出跌停板，之後，稍見逢低撿便宜貨進場，但迄上午9：30仍暫報重挫9.49%，報620元；另外，股王大立光也因Q3展望相對保守，今同樣開低殺低，現下暫報大跌3.59%，為3760元。

該兩股早盤重挫，連帶影響高價跌多同步向下修正本益比，使盤勢在萬二大關前承壓，即便權王台積電開出小高盤，但追價意願相對薄弱，目前僅是走平或小挫窘境；而蘋果另一供鏈大廠鴻海也表現疲軟，使集中交易市場早盤以來開高殺低，迄上午9：35的加權股價指數暫報12874點，下挫81點，跌幅0.63%，成交862億元。

目前權值股站在多方者，包括中華電、富邦金、南亞科、友達、台泥、亞泥與台玻等；而臉色不佳，包括台積電、鴻海、大立光、國泰金、中信金、長榮航、華航、日月光投控、聯電、廣達、仁寶、群創、台塑四寶、統一、和碩、台灣大、聯發科、台達電、第一金及元大金等。

上市、櫃股票早盤相對不錯者，包括興勤、國光生、高端疫苗、鈊象、ABC-KY、聚鼎、亞德客-KY、智伸科、嘉晶、達邁、景碩、瓦城、台微體、和大、上緯投控、健亞、生華科及豐泰等。

業內人士指出，台股早盤一度大跌逾百點，顯示萬三關卡的心理壓力不小，加上中美關係持續惡化，未來對台廠出貨大陸相關企業，是否比照華為禁令的變數待觀察，係投資人短線轉趨觀望遠因。

不過，政策面作多意願不減，且美股在高檔仍處相對強勢整理格局，在資本面充沛下，預期大盤在高檔震盪架構，仍將是個股依題材表現為最大特色，後市不必過分悲觀。