一樁併購案 嗅出台股大泡沫？專家這樣說

上週四，和碩宣布將以每股87.5元的價格收購鎧勝，併購基準日是明年的2/26，用前一天的收盤價來算，有著超過15%的溢價率，於是毫無疑問的，上週五鎧勝跳空漲停一價鎖死。

然而，昨日（8/17）的鎧勝，卻漲不動了

理論上而言，以昨收盤價84.1元來算，現在買進鎧勝到明年完成收購，約莫半年的時間，仍然存在著4%左右的溢價，年化報酬率高達8%，而且以和碩的規模以及鎧勝就是和碩子公司來看，這件併購案破局的機率趨近於零，也就是說，你現在可以用極低的風險，賺到年化8%的報酬。

很難想像吧？這麼好康的事情怎麼可能會存在？

其實這就可以看出，現在的台股已經出現初步的泡沫跡象，1990年台股上12682時，也是全民瘋狂炒股，貴婦們早上去號子下單，下午賺飽飽去咖啡廳喝咖啡，小開們早上去號子，下午就去吃高檔牛排，當時很多人都無心工作，看不上公司的薪水，更不用說定存的利率，更是不放在眼裡。

有沒有發現，跟現在好像有一點點像？鎧勝穩穩的年化8%報酬率，為什麼這麼多人不想賺？那就是因為這些人想追求更高的報酬，想追更飆的強勢股，想追更大的獲利，但這是個定存不到1%的時代，年化8%的報酬，難道不高嗎？不把這個報酬放在眼裡，難道不是泡沫的徵兆嗎？

雖然泡沫的跡象開始浮現，但各位投資朋友也不用太擔心，大家沉浸在資金狂歡派對，眾人皆醉時你不可以獨醒，而是要藉酒裝瘋，一起賺這個機會財，並同時謹慎注意，在泡沫破裂時立刻醒來，而何時市場會全面樂觀泡沫破裂，我也會第一時間告訴各位！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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（中時新聞網 吳美觀）